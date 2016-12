Mutter und Sohn vereint: Gastfamilie macht es möglich

Barbara Majowicz braucht Hilfe im Alltag. Da sie die von Tanja und Sebastian Schubert bekommt, kann sie mit ihrem Sohn zusammen leben.

Von Lutz Hergert

erschienen am 24.12.2016



Auerbach/Lengenfeld. "Knuddelzeit für immer mit meiner Mama." So lautet der Wunsch des fünfjährigen Simon. Bei dem Jungen wirkt die Zeit nach, die er bei einer Pflegefamilie gelebt hat. Auch, wenn das schon Jahre zurück liegt.

Dass er heute bei seiner Mutter Barbara Majowicz leben kann, ist alles andere als selbstverständlich. Die 25 Jahre junge Frau hat ein Handicap, eine leichte geistige Einschränkung. Fragt man sie, ob sie sich an die Zeit erinnert, als er bei einer Pflegefamilie lebte, blickt sie nachdenklich, vermischt mit einer Spur Trauen. Doch sobald ihr Sohn den Raum betritt, beginnt sie wieder zu lächeln. Und wenn er zu ihr kommt, kuschelt sie mit ihm, dass er vor Freude laut auflacht.

Barbara Majowicz braucht Hilfe beim Bewältigen des Alltags, sagt Peggy Uhlig. Die Sozialpädagogin ist für das Betreute Wohnen in Gastfamilien bei der Diakonie Auerbach verantwortlich. Sie wählte die Familie aus. Barbara Majowicz und Simon leben nun seit Mai 2014 bei Tanja und Sebastian Schubert und deren drei Kindern in Lengenfeld.

Seitdem hat die Gemeinschaft klare Regeln für das Zusammenleben gefunden. "Bei Bedarf werden sie angepasst oder weiterentwickelt", sagt Tanja Schubert. So essen beide Familien wochentags gemeinsam Abendbrot. Montags haben die Schuberts einen Abend für sich und mittwochs gibt es einen Spieleabend. Wenn es wichtige Dinge zu klären gibt, kann das aber auch montags erledigt werden.

Hilfe benötigt Barbara Majowicz bei der Organisation ihres Haushalts. Dazu gehören Hinweise zum Saubermachen genauso wie Tipps zur Erziehung von Simon durch Tanja Schubert. Vor allem beim Thema Konsequenz muss sie Barbara Majowicz unterstützen. "Das mache ich aber nie, wenn Simon dabei ist", sagt die dreifache Mutter. Der Junge wird von ihr genauso wie von Peggy Uhlig als "schlaues Kerlchen" beschrieben. Da kommt es schon mal vor, dass er versucht, die Mama auszutricksen. Wenn sie dann nicht "die richtige Idee hat", wie es Tanja Schubert formuliert, greift sie ein. Dabei gilt: "Die Mama ist zum Kuscheln da, die Gastfamilie eher für die Konsequenzen, die Erziehung."

Dabei ist es nicht so, dass Barbara mit ihrem Sohn nur zuhause ist: Im Sommer fährt sie mit ihm mit dem Rad ins Freibad. Außerdem tobt sich Simon beim VfB Lengenfeld beim Fußball aus. Dass er auch im Kindergarten gut aufgenommen wurde, belegt, dass er in diesem Jahr bei zwei Kindergeburtstagen eingeladen war.

Möglich wurde das Zusammenleben durch das Haus, das sich die Schuberts ausgebaut haben. Von Anfang an dachten die Christen daran, in der zweiten Wohnung Menschen aufzunehmen, die Hilfe benötigen. Für Barbara Majowicz und Simon war der Einzug ein Geschenk. Und als Geschenk empfindet die 25-jährige Mutter den Aufenthalt dort auch heute noch: "Wir fühlen uns wohl hier." Das spürt man, wenn man sieht, wie Barbara mit den Schuberts und deren Kindern Markus (2 Jahre), Tim (3) und Sophie (5) an der Kaffeetafel sitzt. Da wird gelacht und geflachst. Aber keiner schlägt über die Stränge. Und als die Kinder aufstehen, sagt Barbara zu ihrem Sohn: "Händewaschen nicht vergessen!"

Mit am Tisch sitzt auch Peggy Uhlig. Einmal in der Woche besucht sie Barbara Majowicz. Sie begleitet Mutter und Sohn seit der Geburt. Nachdem beide die ersten Lebensmonate von Simon in einem Mutter-Kind-Haus verbracht haben, kam das Baby zu einer Pflegefamilie in Plauen. Damals fuhr Barbara täglich nach der Arbeit in der Behindertenwerkstatt quer durch die Stadt, um ihren Sohn zu sehen. Heute arbeitet Barbara Majowicz bei den Göltzschtalwerkstätten in Rebesgrün. Peggy Uhlig erinnert sich noch daran, wie sie von der jungen Mutter damals oft unter Tränen um Hilfe gebeten wurde, damit sie wieder mit Simon zusammen leben kann.

Er genießt sie Knuddelzeit mit seiner Mama in vollen Zügen. Aber heute freut er sich noch auf etwas anderes: Dass ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegt. Gewünscht hat er sich ein Lego-Set.

Familien, die Gastfamilien werden wollen, können sich bei Peggy Uhlig von der Diakonie Auerbach unter Ruf 0176 12613074 und E-Mail bwf@diakonie-auerbach.de informieren.