Nach Kritik: Forst bringt Waldwege wieder in Schuss

Der Staatsbetrieb hatte Anfang des Jahres auf dem Fronberg Holz geerntet. Über die Folgen waren die Reumtengrüner entsetzt. Nun hat der Revierleiter das Endergebnis präsentiert.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 08.12.2016



Reumtengrün. Gut 20 Tonnen wog die Vollerntemaschine, die zum Jahresanfang auf dem Fronberg im Einsatz war. Bis zu 30 Zentimer tief und matschig waren die Furchen, die sie hinterlassen hatte. Betroffen waren der zentrale Fronweg und der Weg zur Hirtensäure. Aber auch kleinere Waldwege mussten Federn lassen. Das hatte im März zu heftigen Diskussionen während einer Ortschaftsratssitzung in Reumtengrün geführt. Sowohl der Rat als auch Bürger reagierten entsetzt. Die Forderung: Entstandene Schäden müssten schnellstmöglich beseitigt werden. Der Sachsenforst winkte ab: Eine zeitnahe Lösung gäbe es nicht, so damals der Revierleiter. Zuerst müsse das Holz abgefahren werden.

Mittlerweile sind die Wogen wieder geglättet. Und diese Woche konnte Forstrevierleiter Andreas Schuster bei einem Vorort-Termin verkünden: Die kaputten Wege seien wieder instand gesetzt. Ergo: Wanderer können den Fronberg bei Reumtengrün wieder ohne Einschränkungen nutzen.

Ortsvorsteher Uwe Ebert (Bürgerinitiative), der im Frühjahr angesichts des Wegezustandes schockiert war, ist deshalb mehr als zufrieden. "Jetzt hat der Forst sein Versprechen eingehalten. Und der Weg ist weitaus besser, als er jemals war. Wir freuen uns", stellte er nun fest.

3000 Festmeter Holz musste der Sachsenforst in der Zwischenzeit abtransportieren. Das ist abgesehen von einigen kleineren Stapeln, die noch stehen, abgeschlossen. Auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern finden Wegenutzer nun eine glatte Fahrbahn und Lauffläche vor. Der mit Abstand größte Teil befindet sich im 55 Hektar großen Landeswaldgebiet, der Rest auf Privatwaldflächen. Das Wiederherrichten kostete den Staatsbetrieb ungefähr 18.000 Euro.

Der neue Belag besteht laut Andreas Schuster aus zwei Diabasgestein-Schichten. "In die Landeswaldwege dürfen wir nur naturgebrochenes Material einbringen", so der Forstrevierleiter. "Betonbruch ist verboten." Diabas sei aufgrund seiner Härte und enormen Belastbarkeit mehrere Jahrzehnte haltbar. Die ebenfalls zerfurchten Rückegassen wurde teilweise mit gesteinhaltigem Erdreich wieder geglättet.

"Vorher haben wir von den Wegen den Humus runtergenommen, Bankette und Böschungen ausgearbeitet und das Wegeprofil hergestellt", erklärte Schuster weiter. Zusätzlich sollen Gräben verschiedener Tiefe zusammen mit Durchlässen unter den Wegen an besonders nassen Hängen für einen guten Wasserabfluss sorgen. Einmal pro Jahr werden jene Wege, die im Besitz des Sachsenforstes sind, zudem gepflegt.

Parallel zur Holzernte bereitete der Staatsbetrieb auf dem Fronberg in Reumtengrün den Waldumbau vor. An mehreren Stellen wurde deshalb der alte Fichtenbestand gelichtet, um Platz für darunter wachsende junge Weißtannen zu schaffen. Auch das ließ sich nicht ohne Schäden bewerkstelligen und erntete demzufolge ebenfalls Kritik bei Reumtengrünern.

"Jetzt haben wir eine Jungbestandspflege gemacht", berichtete Andreas Schuster. Auf 2,6 Hektar sind 13.000 Rotbuchen gepflanzt worden. 2017 folgen auf einem Hektar Weißtannen.