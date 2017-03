Neue Frauenarztpraxis in Treuen

Die Einrichtung öffnet vorerst an drei Tagen in der Woche. Ist der Zuspruch groß, können die Zeiten angepasst werden.

Von Lutz Hergert

erschienen am 30.03.2017



Treuen/Rodewisch. Zehn Jahre lang gab es in Treuen keine Frauenarztpraxis mehr. Ab Dienstag wird die Versorgungslücke geschlossen: Dann eröffnet eine "Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe". Angegliedert ist die vorerst an drei Tagen in der Woche geöffnete Einrichtung ans Medizinische Versorgungszentrum I des Klinikums Obergöltzsch in Rodewisch. In der Praxis arbeiten die Oberärztinnen Sabine Groth und Isabell Seidel.

"Dass die Treuener der Facharztmangel stört, wurde im Vorjahr bei der Umfrage von ,Freie Presse' deutlich. In der Stadt gibt es seit mehr als zehn Jahren keinen Niedergelassenen Frauenarzt mehr", sagt Nancy Ryssel, im Klinikum verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. "Freie Presse" hatte die Bürger im Herbst bei der Aktion "Wie lebt es sich in Treuen" über die Lebensqualität befragt. Fast 50 Prozent der Teilnehmer bewerteten damals die Facharztsituation mit den Noten vier und fünf. Konkret vermisst wurden HNO- und Augenarzt ebenso wie Orthopäde, Gynäkologe und Kinderarzt.

Zu den treibenden Kräften beim Einrichten der Praxis zählte Oberärztin Seidel. "Die Patientinnen müssen bisher nach Rodewisch oder nach Plauen fahren. Bis nach Rodewisch ist es mit dem Bus fast eine Weltreise." Zuerst waren mehrere Kommunen für den Aufbau der Praxis im Gespräch. Nachdem Treuen feststand, wurde die Planung seit dem Vorjahr vorangetrieben.

Für die Stadt sprach auch, dass die neue Praxis an der Straße der Jugend 1 untergebracht ist. "Dort befindet sich die Praxis eines Allgemeinmediziners. Es ist günstig, dass gleich mehrere Ärzte in einem Haus arbeiten", sagt Nancy Ryssel. Ausgestattet wurden die Räume mit Möbeln einer Plauener Frauenärztin, die in den Ruhestand gegangen ist.

Die Ärztinnen wollen nun sehen, wie die Einrichtung angenommen wird. Sollte der Zuspruch groß sein, sind längere Öffnungszeiten möglich. Immerhin leben nach Angaben von Nancy Ryssel in Treuen 4104 Frauen und Mädchen.

In der Zeit, in der Sabine Groth und Isabell Seidel in Treuen arbeiten, ruht ihre Tätigkeit im Klinikum. Eine Vertretung gibt es nicht. Neben der besseren medizinischen Versorgung der Frauen bringt die neue Praxis auch der Klinik Vorteile: "Es ist zwar keine Pflicht, dass künftige Frauenärzte während ihrer Facharztausbildung in einer Praxis arbeiten. Wer sich aber einmal niederlassen möchte, für den ist die Arbeit in Treuen ideal und würde die Ausbildung komplettieren", sagt Oberärztin Sabine Groth. Nancy Ryssel sieht in dem neuen Angebot daher eine Chance, dass sich mehr junge Ärzte für eine Ausbildung in Rodewisch entscheiden.