Neue Idee: Badbetrieb auf Probe

Auerbach will das Waldbad Brunn vom Förderverein managen lassen - probehalber zunächst. Der Verein stellt Bedingungen.

Von Lutz Hergert

erschienen am 31.08.2016



Auerbach. Überrascht waren die Mitglieder des Fördervereins Hallen- und Freibad, als ihnen die Stadt Auerbach kurz vor der Jahreshauptversammlung den Vorschlag zur Übernahme des Waldbades unterbreitete. "Ja, wir könnten die Betreibung übernehmen", sagt Vereinschef Volker Mieth.

Allerdings müssten die Bedingungen noch abgesprochen und vertraglich festgezurrt werden. Denn der Verein knüpft die Betreibung an eine konkrete Forderung: "Wir können das Angebot nur annehmen, wenn die Vorbereitung für die Wiedereröffnung der Schwimmhalle weiter vorangetrieben wird", sagt Mieth. Denn der Verein setzt sich für das Erneuern der Schwimmhalle und die Wiedereröffnung der gesamten Anlage als Allwetterbad ein.

"Der Verein hat gesagt, dass er das Bad betreiben möchte. Das könnte er ein Jahr auf Probe machen", sagt Oberbürgermeister Manfred Deckert. Die Verwaltung lässt derzeit prüfen, ob das ohne Ausschreibung möglich ist. Details müssten noch geklärt werden. Als nächstes werde das Thema im Verwaltungsausschuss behandelt, erklärt Deckert.

Ganz gleich, ob es um den Probebetrieb oder eine mögliche spätere Übernahme des kompletten Bades durch den Verein geht - die Beschäftigten brauchen sich nach Aussagen von Volker Mieth keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze zu machen. "Es ist vorgesehen, die Mitarbeiter zu übernehmen." Derzeit sind im Waldbad acht Personen beschäftigt, die zum Teil verkürzt arbeiten. Gibt es bei Badewetter einen Besucheransturm, könnten nach seiner Vorstellung Vereinsmitglieder als zusätzliches Personal rekrutiert werden.

Personal und Geld - das sind die Faktoren, denen der Förderverein die größte Aufmerksamkeit schenken muss, sagt Stefan Reuter, Vorstand der Wasserfreunde Reumten-grün. Der Verein mit etwa 120 Mitgliedern betreibt das Freibad in dem Auerbacher Ortseil seit 2004. Er erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12.500 Euro. "Das reicht gerade für die Chemie und den Strom." Deshalb verkaufen Vereinsmitglieder im Kiosk. Die Einnahmen fließen genauso in die Vereinskasse wie das Geld, das die Wasserfreunde durch die Vermietung einzelner Gebäude im Freibadgelände einnehmen. Viele Aufgaben erledigen drei, vier geringfügig Beschäftigte, die der Verein pro Saison einstellt. Eine große Rolle spielt nach den Reumtengrüner Erfahrungen die Besucherzahl. "Voriges Jahr hatten wir 14.000. Da kam mehr Geld in die Kasse." Nach dem schlechten Start hofft Reuter für diese Saison auf 7000 Besucher. Bis zur Hitzewelle wurden 4000 gezählt.

Ähnlich wie in Reumtengrün, als Firmen Geld für das Bad spendeten, setzt auch der Brunner Verein auf Hilfe durch Unternehmen. "Bis jetzt hing alles in die Luft und es ging nichts vorwärts. Wenn es zu einem Vertrag mit der Stadt kommt, dann können wir in die Öffentlichkeit gehen und aktiv um Spenden werben", sagt Vereinschef Mieth.

Stadtrats- und Fördervereinsmitglied Thomas Wündsch würde den Verwaltungsvorschlag zum Badbetrieb auf Probe annehmen. Für Auerbach als Schulstadt wäre es wichtig, wenn das Bad schnell wieder öffnet: "Es kann nicht sein, dass wir unsere Kinder zum Schulschwimmen nach Lengenfeld schicken." Aus Sicht von Volker Mieth können Neubau und Wiedereröffnung aber nicht vor 2019/20 erfolgen: "Durch den Neubau der Mehrfeldhalle ist das Geld der Stadt gebunden." Die Baukosten gibt der Verein mit rund drei Millionen Euro an.