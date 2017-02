Neue Idee für alte Fabrik: Treffpunkt der Generationen

Bei einer Zukunftswerkstatt im Auerbacher Gymnasium ging es am Samstag um die Entwicklung des Plaugard-Objekts. Die Vorschläge sprudelten geradezu.

Von Sylvia Dienel

Auerbach. Vier Etagen stehen in dem einstigen Fabrikgebäude an der Auerbacher Beegerstraße leer. Viel Platz, um für Menschen aller Generationen die Freizeit angenehmer zu machen. Bei einer Zukunftswerkstatt im Goethe-Gymnasium haben sich am Samstag auf Einladung der Stadt zahlreiche Einwohner unterschiedlichen Alters darüber Gedanken gemacht.

Ergebnis: Das ehemalige Plaugard-Objekt soll sich in eine Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Familien verwandeln. Neben möglichen Sport- und Kulturangeboten verständigten sich die passionierten Ideensammler über Austauschmöglichkeiten, etwa gemeinsame Techniknutzung und Vernetzung örtlicher Vereine.

Ivonne Rechenburg fand den Gedanken gut, sowohl für nicht mehr ganz so junge Menschen als auch Familien Angebote zu schaffen. "So können zum Beispiel Jugendliche mit ihren Eltern mal gemeinsam was machen, ohne sich blöd zu fühlen", sagte die Rodewischerin. "Mir ist es außerdem wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung Teil des Konzepts sind."

Die Teilnehmer wünschten sich eine koordinierende Person. "Man muss sich erkundigen können, wann Räume vermietet sind", sagte Jessica Schulze aus Auerbach. Das fand auch Monty Knospe. Er sprach sich außerdem für eine Tafel als Wegweiser für aktuelle Angebote im Eingangsbereich aus. "Dann ist von außen schon sichtbar, was es drinnen alles gibt." Der Ellefelder bezeichnete das künftige Mehrgenerationen-Freizeithaus am Hofaupark als "großen Zugewinn für Auerbach und den Umkreis".

Stadtraummanagerin Christin Weidensdörfer freute sich über den Zuspruch: "Die Ideen sind super und sie decken sich mit dem, was ich in Schulen und Kitas gehört habe." Immer wieder geb es Kritik an fehlenden Räumen und Freizeitangeboten.

Die Gebäudenutzung steht im Einklang mit einem benachbarten Projekt. "Es ist angedacht, den Hofaupark in Richtung Maschinenteich zu erweitern", sagte Auerbachs Oberbürgermeister Manfred Deckert. Allerdings dürfe nicht "am Bedarf vorbei geplant werden".

Service: Die zweite Zukunftswerkstatt findet am kommenden Samstag von 10 bis 13 Uhr im Auerbacher Goethe-Gymnasium statt.