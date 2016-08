Neue Technik fÃ¼r Schulsternwarte

Neue Technik für Schulsternwarte

erschienen am 26.08.2016



Das Planetarium der Schulsternwarte Rodewisch bekommt neue Technik. Es handelt sich dabei um ein Ganzkuppelprojektionssystem. Der Auftrag über 202.000 Euro wurde an die Firma Carl Zeiss Jena vergeben. Die alte Technik im Planetarium war im Februar diesen Jahres komplett ausgefallen. Seitdem gab es nur ein eingeschränktes Vorführprogramm. Die Stadt hatte sich seit langem um Fördergeld für die Anschaffung bemüht, denn es war abzusehen, dass es für die alten Videoprojektoren bald keine Ersatzteile mehr gibt. Jetzt fließen rund 191.000 Euro vom Kulturraum Vogtland-Zwickau und von der Landesdirektion Sachsen. In Rodewisch hofft man, schon im Herbst die neue Technik in Betrieb nehmen zu können. (ike)