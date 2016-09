Neues Heim fÃ¼r Kinder in Krisensituationen

Neues Heim für Kinder in Krisensituationen

erschienen am 08.09.2016



Rodewisch. Die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Auerbach, hat ihre neue Inobhutnahmestelle in Rodewisch eröffnet. Diese bietet Platz für zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren, die aufgrund von Krisensituationen nicht mehr oder vorübergehend nicht in ihren Familien leben können. Sie werden vom Jugendamt der Einrichtung zugewiesen.

Zuvor hatte die Arbeiterwohlfahrt eine solche Einrichtung in Treuen mit acht Plätzen betrieben. In den letzten Jahren war aber der Bedarf nach Plätzen gestiegen. Im gleichen Gebäude in Rodewisch ist außerdem eine Wohngruppe für sechs unbegleitete minderjährige Asylbewerber untergebracht. Der Umbau des früher zum Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie gehörenden Hauses kostete 1,5 Millionen Euro. (ike)