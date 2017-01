Neues Wehr hält Trinkwasser sauber

Am Werdaer Stausee gibt es eine neue Anlage, die eine besondere Aufgabe hat. Die Idee dafür stammt aus der Bauzeit der Sperre vor über 100 Jahren.

Von Lutz Hergert

Werda/Falkenstein. Das neue Wehr vor der Vorsperre der Talsperre Werda steht, nur die elektronische Steuerung ist noch nicht in Betrieb, sagt Anja Lorenz, Betriebsteilleiterin Stauanlagen Vogtland in der Landestalsperrenverwaltung. Das Besondere: Die von den Fachleuten als Verteilerwehr bezeichnete Anlage steuert eine Schmutzwasser-Umleitung für den Trinkwasserspeicher: Kommt im Geigenbach beispielsweise nach einem Starkregen schmutziges Wasser an, erkennen das künftig Sensoren im Wehr. Dann schließt sich automatisch der Zufluss zum Stausee. Gleichzeitig öffnet sich ein Kanal, der das Wasser an der Vor- und später auch an der Hauptsperre vorbeileitet. Unterhalb der Staumauer fließt das Wasser über Kaskaden wieder in den Bach, der dort aber nicht mehr Geigenbach, sondern Trieb heißt.

"Die Inbetriebnahme des Verteilerwehrs erfolgt voraussichtlich im Frühjahr. Sie bildet den Abschluss der Sanierung der Talsperre", sagt Anja Lorenz. Der Neubau der aus der Bauzeit der Talsperre stammenden Anlage kostet mit rund einer Million Euro so viel, wie dafür veranschlagt war. Die Stadt Plauen ließ den Trinkwasserspeicher von 1904 bis 1909 bauen, um die Wasserversorgung in der damals sprunghaft wachsenden Stadt abzusichern. Begonnen hatte die Sanierung des Stausees vor sechseinhalb Jahren. Damals wurde zuerst der untere, an der Hauptsperre vorbei führende Abschnitt der Schmutzwasser-Umleitung erneuert, der unter der Erde verläuft. Daran schloss sich unmittelbar die Verstärkung und Erhöhung des Damms der Vorsperre an. Ziel der Arbeiten war einmal, die Sicherheit der Vorsperre bei Erdbeben zu erhöhen. Andererseits sollten die Vorrichtungen zum Sauberhalten der Trinkwassertalsperre erneuert werden, erklärt die Betriebsstättenleiterin. Die Arbeiten von 2010 bis heute haben insgesamt knapp fünf Millionen Euro gekostet.

Gebaut wurde im Vorjahr aber auch an der Talsperre Falkenstein. Etwa 110.000 Euro kostete die Reparatur eines Ringkolbenventils. Solche Ventile - an dem Stausee gibt es zwei davon - steuern, wie viel Wasser durch den Grundablass abfließen soll. Die Menge kann der Staumeister bis auf einen Liter genau einstellen. Sind beide Ventile voll geöffnet, fließen in Falkenstein fünf Kubikmeter kühles Nass in der Sekunde ab. Da wegen der Reparatur bei Gefahr nur die Hälfte des Wassers abfließen konnte, war der Wasserspiegel in Falkenstein während der Zeit um mehrere Meter abgesenkt worden.