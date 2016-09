Neustart im Hotel "Zur Sonne": Betreiber fÃ¼r Restaurant gesucht

Neustart im Hotel "Zur Sonne": Betreiber für Restaurant gesucht

In Falkenstein gab es zuletzt immer weniger gastronomische Einrichtungen. Jetzt besteht gleich doppelt Hoffnung.

Von Heike Mann

Falkenstein. Seit Ende Juni hatte das Falkensteiner Hotel "Zur Sonne" geschlossen. Matthias Müller, der das Haus gemeinsam mit dem Ratskeller Falkenstein im Zuge eines Insolvenzverfahrens gekauft hatte, konnte sich mit der bisherigen Pächterin über die Mietmodalitäten nicht einigen. "Mir geht es darum, dass das Objekt nicht stirbt. Das Haus ist gut in Schuss, warum sollte es da ungenutzt herumstehen?", so Müller. Deshalb wollen er und seine Lebensgefährtin Elena Pesiyakova es nach und nach wiederbeleben. Übernachtung mit Frühstück ist im Hotel seit Anfang August wieder möglich. Nachdem es zögerlich begonnen hat, können sich die Betreiber jetzt darüber freuen, dass alle sieben Zimmer am ersten Oktober-Wochenende ausgebucht sind.

"Den Service können wir zurzeit noch allein stemmen", so Müller. Gern würden sie das Restaurant des Hotels an Pächter abgeben. "Die große Schwierigkeit zurzeit ist, einen guten Koch zu finden." Möglicherweise könnte der Plan aufgehen, wenn man ein russisches Spezialitätenrestaurant etabliert. Die Mutter von Elena Pesiyakova will sich in ihrer Heimatstadt St. Petersburg umhören, ob es Interessenten gibt, die sich eine Existenz in Falkenstein aufbauen wollen.

Für Elena Pesiyakova besteht im Moment die große Herausforderung, sich in das Hotelwesen einzuarbeiten. Die 33-Jährige hat in Leipzig Musik studiert und ist Konzertpianistin und Klavierlehrerin. Sie unterrichtet an der Musikschule Rodewisch. Mit der Anmeldung des Gewerbes als Hotelbetreiber ist sie ins kalte Wasser gesprungen. "Wir werden sehen, was passiert", sagt sie. Neben der Übernachtungsmöglichkeit bietet das Hotel seine Räumlichkeiten für Familienfeiern an. Dazu kann ein Catering bestellt werden. Extra dafür hat die Konzertpianistin ein Klavier im Gastraum aufgestellt, wer es wünscht, dem wird darauf das entsprechende Ständchen zu Geburtstag oder anderen Feierlichkeiten gespielt.

In der "Freie-Presse"-Umfrage "Wie lebt es sich in Falkenstein" wurde von vielen die unbefriedigende gastronomische Versorgung in der Stadt kritisiert. Immer wieder hatten Gaststätten in den letzten Monaten geschlossen. Für einige gab und gibt es einen Neuanfang. Auch für den Ratskeller, den hat Matthias Müller im Paket mit dem Hotel "Zur Sonne" erworben. Für diesen sind bauliche Veränderungen geplant.