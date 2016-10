New Yorker haben jetzt bei "Londa" das Sagen

Was vor einem Jahr bereits auf dem Papier besiegelt wurde, ist jetzt vollzogen. Procter & Gamble hat sich aus Rothenkirchen zurückgezogen.

Von Lutz Hergert

erschienen am 26.10.2016



Rothenkirchen. Das ehemalige Londa-Werk in Rothenkirchen hat einen neuen Besitzer: Das bisher zum US-amerikanischen Konsumgüterhersteller Procter & Gamble gehörende Werk heißt jetzt HFC Prestige Manufacturing Germany GmbH. Die Firma mit Sitz in Darmstadt gehört zum Unternehmen Coty Inc. in New York. Beim vogtländischen Hersteller von Haarpflegeprodukten sind vom Wechsel über 300 Mitarbeiter betroffen.

Bereits im Juli 2015 hatte Procter & Gamble bekannt gegeben, dass das Unternehmen 43Marken aus den Geschäftsbereichen Parfüms, Kosmetika, Haarpflege-, Colorier- und Styling-Produkte an Coty verkaufen möchte. Dafür hat Coty 12,5 Milliarden Euro auf den Tisch geblättert. Der Verkauf fand aber unter Vorbehalt statt: Bei einigen Marken mussten erst noch die Lizenzgeber ihre Zustimmung zum Eigentümerwechsel geben. Außerdem musste der Transaktion die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Union zustimmen. Das passierte am 16. Februar 2016. "Es ist nicht selten, dass die kartellrechtliche Freigabe erfolgt ist und danach noch andere Fragen zu klären sind", erklärt Kay Weidner, Pressesprecher des Bundeskartellamtes, warum zwischen Freigabe und Vollzug des Verkaufs mehrere Monate vergangen sind.

Die Übernahme der Geschäftsbereiche von Procter & Gamble meldete Coty am 3. Oktober auf seiner Internetseite. Medienberichten zufolge ist Coty nun bei Umsätzen von neun Milliarden Dollar weltweit das drittgrößte Beauty-Unternehmen hinter L'Oreal und Estée Lauder. Die Coty-Mehrheit liegt in den Händen der Unternehmerfamilie Reimann. Sie gilt als eine der wohlhabendsten Familien Deutschlands.