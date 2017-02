Nur die Präriehunde halten Winterschlaf

Im Tiergarten Falkenstein soll das Tropenhaus erweitert werden, damit Besucher im Winter mehr Tiere sehen können. Probleme bereitet dagegen eine neue EU-Verordnung.

Von Jens Sonntag

erschienen am 16.02.2017



Falkenstein. "Im Sommer kann jeder in den Tierpark gehen, aber mit dem Schnee ist das etwas Besonderes." Für Hobbyfotograf Jens Krauß hat sich der Besuch in Falkenstein diese Woche aus mehreren Gründen gelohnt. Denn den Besucher aus Zwickau begeisterte bei seinem Abstecher in den Falkensteiner Tiergarten nicht nur die besondere Atmosphäre mit Sonnenschein und schneebedeckten Grünflächen. "Ich bin immer auf der Suche nach Motiven, die mich herausfordern, bei denen ich mich bewegen muss und ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Tiere eignen sich dafür bestens", erklärt der Zwickauer.

Mit Frau und Sohn besucht Krauß regelmäßig Zoos zwischen Berlin und dem Erzgebirge. In seiner persönlichen Beliebtheitsskala rangiert Falkenstein dabei keinesfalls auf den hinteren Rängen. "Der Tiergarten ist zwar klein, aber eben auch schön anzuschauen. Es gibt viele interessante Tiere zu sehen und für gerade mal sieben Euro hat die ganze Familie hier Spaß", begründet er.

Jede Menge Spaß im Tiergarten hatten auch Janik und Ronja Meinel aus Grünbach, die zusammen mit ihrer Mutter unterwegs waren und besonders die Jungtiere im Ziegengehege zum Knuddeln fanden. "Ein Besuch im Falkensteiner Tiergarten gehört für uns in den Ferien zum Pflichtprogramm. Meine Kinder haben von sich aus gefragt, ob wir mal wieder in den Tiergarten gehen könnten. Die Zicklein mögen sie besonders", sagt Isabel Meinel.

Über den Nachwuchs von insgesamt acht Jungtieren im Ziegengehege, der seit zwei Wochen zu beschauen und zu streicheln ist, freut sich auch Tierparkleiter Michael Gottschald. Er ist in den Tagen vor Beginn der Hauptsaison im März vor allem in seiner "Winterbaustelle" anzutreffen: Das Tropenhaus soll in den nächsten Jahren erweitert werden und so ein Innengehege für Papageien und neue Terrarien für Vogelspinnen und Insekten erhalten.

"Unser Ansinnen ist, dass die Besucher in den kalten Monaten mehr Tiere als jetzt sehen können", erklärt der Tierparkchef. Gegenwärtig leben in den Gehegen und Volieren in Falkensteiner rund 150 Tiere 40 verschiedener Arten. Auf die Frage, welche der Tiergarten-Bewohner sich derzeit noch im Winterschlaf befinden, kann Michael Gottschald nur schmunzeln: "Eigentlich gar keine. Bei uns halten nur die Präriehunde Winterschlaf. Auch für uns Tierparkmitarbeiter ist es jedes Jahr wieder spannend zu beobachten, wann sie sich aus der Erde graben und wie sie den Winter überstanden haben."

Das Lachen vergeht Michael Gottschald aber rasch, wenn er auf die Wasch- und Nasenbären in seinem Tierpark zu sprechen kommt. Diese stehen nämlich auf der seit 2016 existierenden EU-Liste für invasive Arten und müssen durch diese Verordnung an der Vermehrung gehindert werden, um ein Eindringen in den Lebensraum des Menschen zu verhindern. Für den Falkensteiner Tierpark entstehen dadurch laut Gottschald mehr Probleme als nur die Frage, was dann mit den leeren Gehegen passieren soll. "Durch die EU-Verordnung verlieren wir Tierarten, die für kleine Zoos sehr attraktiv sind. Einen Elefanten haben wir nunmal nicht im Angebot, aber in zehn Jahren gibt es bei uns dann auch keine Waschbären mehr zu sehen. Unsere beiden alten Nasenbären sind aus demselben Grund da schon lange Geschichte. Deshalb hoffen wir auf das Zustandekommen einer Sonderregelung für Tiergärten, um unseren Besuchern diese Tiere auch in Zukunft präsentieren zu können."

Der Tiergarten Falkenstein ist noch bis Ende März täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, von April bis Ende Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr.