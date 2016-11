OB Deckert schraubt an neuer Turnhalle

Richtfest für das Millionenprojekt auf dem Auerbacher Schlosshof: Das Stadtoberhaupt hat gestern in wackeliger Höhe den symbolischen "Nagel" eingeschlagen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 11.11.2016



Auerbach. Ein Vierschanzentournee-Sieger mit Höhenangst? - Ja, das gibt es. Ex-Skispringer und Auerbachs Oberbürgermeister machte gestern keinen Hehl daraus, dass er "zittrige Hände" habe. Der Grund: Manfred Deckert (parteilos) hat den symbolischen Richtfest-Akt an Auerbachs neuer Mehrfeld-Sporthalle vollzogen.

Dazu ließ er sich auf einer Hebebühne zwölf Meter nach oben fahren. "Es ist ganz schön hoch", stellte er fest. Dafür blieb ihm erspart, "mit dem Hammer zig mal daneben zu dreschen". Denn statt dem klassischen Nagel-ins-Holz-schlagen-Prozedere, bot der moderne Hallenbau die bequemere Möglichkeit, eine Schraube an einem Stahldachträger anzubringen. Gesagt, getan: Nach fünf Minuten hatte Deckert wieder festen Boden unter sich.

"Wir befinden uns an einem Ort, um den lange gerungen wurde", fuhr er anschließend im trockenen Teil des Hallenrohbaus bei seiner Ansprache fort. Schon Anfang der 90er-Jahre sei die Frage aufgekommen, was mit dem Schlosshof passieren soll.

Das Areal markiert auf etwa 590 Metern die höchste Stelle und den Ursprung der Stadt - nun entsteht dort ein markanter, den Ort bald prägender Turnhallenbau. "Für den Schul- und den Vereinssport", so Deckert weiter. Die Kosten: rund sechs Millionen Euro. Einen Teil davon bekommt die Kommune über die Landes-Sportförderung erstattet.

45 mal 45 Meter in der Fläche, zwölf Meter in der Höhe: Das sind die Eckdaten des Sichtbeton-Baus mit großen Fensterfronten. Die Besonderheiten: Die Höhe der Halle wurde so gestaltet, dass auch die Cheerleader-Vereinsmitglieder dort ihre Sprünge machen können, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Außerdem zieren die Halle mit 30 Zentimetern Stärke sehr schmale Wände. Dazu Bauamtsleiter Patrick Zschiesche: "Es soll filigran wirken." 724 Sitzplätze soll die fertige Halle einmal bieten. Hinzu kommen acht weitere für Rollstuhlfahrer, was bedeutet, dass der Bau barrierefrei sein wird.

Architekt Steffen Fugmann sprach von der "ersten Etappe", die abgehakt sei. Im Frühjahr folgen Dach und Innenausbau, dann die Außenanlagen. Das Stadtoberhaupt versprach: "Im Oktober 2017 treffen wir uns wieder - dann, wenn der fertige Bau eingeweiht wird."