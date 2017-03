Offenbar Wolf im Vogtland gesichtet

erschienen am 28.03.2017



Plauen/Oberlauterbach. Im östlichen Teil des Vogtlandkreises ist ein "wolfsähnliches Tier" fotografiert worden. Der Schnappschuss einer automatischen Kamera datiere vom 21. März, teilt das Landratsamt Vogtland am Dienstag mit. Das Foto wurde bei der routinemäßigen Kontrolle einer automatischen Kamera entdeckt und der Beauftragten für Großraubsäuger im Landkreis übergeben. Karin Hohl vom Umweltzentrum Oberlauterbach, die als Beauftragte tätig ist, leitete das Foto zur Auswertung an das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" weiter.

"Das Tier auf dem Foto wurde von den Experten als Wolf in der Überprüfbarkeitskategorie C1 identifiziert. Das ist die Kategorie mit der höchsten Überprüfungssicherheit", heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. "Weitere gesicherte Hinweise auf dieses oder andere Tiere/Wölfe aus der Region liegen dem Amt für Umwelt derzeit nicht vor", so Amtsleiter Dr. Tobias Pohl. (how)