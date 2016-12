Ortsumgehung Göltzschtal: Teilstück wird für Verkehr freigegeben

erschienen am 13.12.2016



Rodewisch/Auerbach. Beim Bau der Ortsumgehung Göltzschtal/ B 169 ist wieder eine Etappe erreicht: Am Mittwoch soll der neu gebaute Straßenabschnitt zwischen der Bundessstraße 94 in Rodewisch und der Eicher Spange/ Staatsstraße 299 bei Auerbach für den Verkehr freigegeben werden. Das hat gestern das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt. Zu der rund 1,8 Kilometer langen Neubaustrecke, die als wichtigstes Straßenbauavorhaben im Vogtlandkreis gilt, gehören die neue B 169 und die "Querspange Rodewisch", die die B 94 mit der neuen B 169 verbindet.

Im Zuge der Bauarbeiten wurden eine Eisenbahnüberführung, eine Lärmschutzwand nahe der Krankenhaussiedlung, eine Ampelkreuzung, ein Regenrückhaltebecken sowie Wirtschaftswege errichtet. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 8,5 Millionen Euro, überwiegend finanziert vom Bund. "Mit der Freigabe des Bauabschnittes werden eine deutliche Entlastung der Verkehrswege in Auerbach und Rodewisch und eine Verbesserung für das überregionale Straßennetz erreicht", erklärte Isabel Siebert vom Lasuv. Zudem verbessere sich für Auerbach und Rodewisch die Anbindung an die Autobahn.

Der nahezu fertiggestellte dritte Bauabschnitt der Ortsumgehung zwischen den Auerbacher Ortsteilen Richardshöhe und Rebesgrün soll in Kürze freigegeben werden, kündigte das Lasuv an. Fortgesetzt werde der Bau der Ortsumgehung mit dem Abschnitt nördlich Falkenstein. Dessen Fertigstellung solle bis Mitte 2018 erfolgen. Die weiteren geplanten Bauabschnitte von Falkenstein bis Auerbach sowie nördlich von Rodewisch bis zur Einmündung der Neubaustrecke in die B 94 an der Äußeren Lengenfelder Straße seien bis 2020 geplant. (how)