Pappel-Debatte in Muldenberg: Baumgutachter lässt nicht locker

Grünbachs Bürgermeister will nur eins: Entlang des Floßgrabens in seinem Flößerdorf die Verkehrssicherheit wahren. Lutz Wolf aus Steinberg sagt: Indem er die halbe Allee auf einmal fällen lässt, erreicht er das Gegenteil.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 14.12.2016



Muldenberg/Stangengrün. Wenn Ralf Kretzschmann Kosten sparen und entlang des Oberen Floßgrabens in Muldenberg die Verkehrssicherheit gewährleisten will, darf er nur einen Baum pro Jahr fällen lassen. Damit ist zusammengefasst, was der Forstumweltingenieur Lutz Wolf vom Forsthaus Stangengrün dem Grünbacher Bürgermeister aktuell in einer Mail geschrieben hat. Die Mail, die "Freie Presse" vorliegt, ist der jüngste Beitrag in der Debatte um die geplante Rodung einer halben Allee in dem Flößerdorf. Und der Bürgermeister macht aus seinem Unmut darüber keinen Hehl: "Ich sage dazu heute nichts, wir müssen intern erst beraten", so Kretzschmann gestern.

Der Obere Floßgraben in Muldenberg ist ein beliebter Wanderweg. Noch säumen ihn 50 Pappeln, die den Weg zur Allee machen. Seit Anfang Oktober ist bekannt: Die Hälfte der Bäume - eine Wegseite - soll gerodet und ersetzt werden. So hatte es der Grünbacher Gemeinderat auf Drängen des Muldenberger Ortschaftsrates beschlossen. Grund: Die Bäume seien zu alt, Totholz könne herunterfallen. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt unterstützte den Beschluss.

Daraufhin meldeten sich Kritiker zu Wort - neben dem Steinberger Baumgutachter Wolf ein weiterer Fachmann: der pensionierte Forstingenieur Reinhold Turczyk aus Treuen. Der gemeinsame Tenor: Die Bäume seien weder zu alt, noch so kaputt, dass 25 davon gefällt werden müssten. Wolf schlug "ein nachhaltigeres Vorgehen" vor, in dem man jährlich ein bis zwei Bäume fällt und diese ersetzt. Der Rest müsste ausgeästet werden. Mit einem Schlag die Hälfte der Allee zu fällen, sei ein zu harter Eingriff.

Wolf und Turczyk stützen sich auf das Sächsische Naturschutzgesetz, in dem festgehalten sei, dass vor einer Fällgenehmigung wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit nur ein Baumsachverständiger den Zustand der Bäume einschätzen darf. Genau das haben die Behörden aber unterlassen. Die Landkreisbehörde hatte eingeräumt, dass kein Baumsachverständige hinzugezogen worden sei. Begründung: Der Zustand der Bäume sei für jedermann ohne Zweifel.

"Dass eine solche Entscheidung allein Kommunalpolitikern überlassen wird ohne Fachleute hinzuzuziehen und dass dieses Vorgehen vom Landkreis auch noch abgenickt wird, halte ich für undemokratisch", kommentiert der Baumgutachter Lutz Wolf.

Ungeachtet der Kritik hatte der Grünbacher Bürgermeister jüngst geäußert, nach wie vor an seinen Plänen, aus Sicherheits- und Kostengründen alle 25 Bäume auf einmal fällen zu lassen, festzuhalten. Auch wenn der Termin fürs Roden noch nicht feststünde.

Das wiederum veranlasste Wolf, nun eine detalliertere Rechnung aufzumachen. "Eine Baumallee, wie die besagte in Muldenberg, besteht aus sich gegenseitig stützenden beziehungsweise sich Windschutz gebenden sogenannten Kollektivbäumen", schreibt er. Eine Entnahme der Hälfte dieser Bäume führe zu abrupten Freistand der Restbäume. Die wiederum seien der damit drastisch erhöhten Windbelastung bei Sturm so plötzlich nicht gewachsen.

Und auch finanziell sei Kretzschmann mit seiner Ansicht, 25 Bäume auf einmal zu entnehmen und dafür 25 neue zu pflanzen auf dem Holzweg. "Die verbleibenden Pappeln müssen alle ausgeästet werden", sagt er. Und: In der Summe sei das auf zehn Jahre gerechnet teurer, als mit einer Fällung zu beginnen und die restlichen 49 auszuästen. Wolfs Fazit: "Eine Allee lässt man entweder stehen oder man ersetzt sie komplett. Nur die Hälfte ist in dem Fall kein Kompromiss."