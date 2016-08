Passage: Postbank geht raus und will nebenan wieder rein

Zum Jahresende wird die Filiale in der Göltzschtalstraße 11 geschlossen. Ein Großteil der Leistungen soll jedoch auch künftig "in unmittelbarer Nähe des aktuellen Standortes" angeboten werden.

Von Bernd Appel

erschienen am 24.08.2016



Auerbach. Die Gerüchteküche brodelt schon seit einer Weile: Die Post verlässt bald die Nicolaipassage, heißt es. Und die Mitarbeiter seien angeblich gekündigt. Auf Anfrage teilt Postbank-Sprecher Tim Rehkopf aus Bonn dazu mit: "Die Postbank verlagert ihr Dienstleistungsangebot in Auerbach, Göltzschtalstraße 11, zum Ende dieses Jahres auf eine Partnerfiliale der Deutschen Post." Damit Kunden weiter Post- und Paketdienstleistungen in Anspruch nehmen könnten, "plant die Deutsche Post die Eröffnung einer Partnerfiliale in unmittelbarer Nähe des aktuellen Standortes". Außerdem wolle die Postbank in der neuen Partnerfiliale einen Geldautomaten aufzustellen. Die vier bisherigen Mitarbeiter des Postbank-Centers seien keineswegs gekündigt worden, erklärt Rehkopf: "Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen, die Mitarbeiter werden auf andere Standorte verteilt."

Ihre Kunden werde die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten informieren, an dem Postbank Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können. In Auerbach ist dies der Geldautomat der Commerzbank, Nicolaistraße 27.

Die Stadt Auerbach fühlt sich laut Sprecher Hagen Hartwig in dieser Angelegenheit "etwas brüskiert", man habe offiziell nichts über die Pläne der Postbank erfahren. "Die Schließung ist sehr schade, das ist ein idealer innerstädtischer Punkt, der sehr stark frequentiert wird", so Hartwig. Im Rathaus hoffe man nun auf eine vernünftige Nachfolgelösung, die man bei Bedarf selbstverständlich unterstütze.

Reinhard Kahle vom Auerbacher Gewerbeverein Wia kann die Entscheidung nicht nachvollziehen: "Erst reduziert die Sparkasse ihr Angebot, jetzt die Postbank - das ist bürgerunfreundlich." Die Wia-Mitglieder seien sauer und verärgert.

Isabell Volke von der Falkensteiner Grundstücks- und Gebäudeverwaltungs GmbH (FGG), die die Nicolaipassage verwaltet und vermarktet, bestätigt auf Anfrage, dass die Postbank die Räume gekündigt hat. Der Mietvertrag laufe aber sogar noch bis 31. Dezember 2017. Man bemühe sich intensiv darum, neue Lösungen zu finden - mehr könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Wie der Postbank-Sprecher versichert, soll es in der künftigen Partner-Filiale weiterhin sämtliche Post- und Paketdienstleistungen geben. Offen sei allerdings, welche Finanzdienstleitungen dort künftig angeboten werden können.