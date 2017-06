Polizeieinsatz nach blutigem Streit in Auerbach

erschienen am 06.06.2017



Auerbach. Einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften hat es am Dienstagvormittag in der Auerbacher Innenstadt gegeben. Zuvor sind laut Polizei in einem Wohnhaus bei Familienstreitigkeiten zwei junge Männer (25 und 26) durch Messerstiche verletzt worden, eine junge Frau suchte in panischer Angst Zuflucht in benachbarten Geschäften.

Polizisten mit schusssicheren Westen rückten an, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bei den Verletzten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Kurden und einen Afghanen. Die Verletzungen waren nach ersten Angaben nicht lebensbedrohlich. (bap)