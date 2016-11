Promillefahrt - Polizei zieht Mann aus dem Verkehr

Auerbach. Am Dienstagvormittag hat die Polizei in Auerbach auf der Kaiserstraße einen 66-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Der Mann war mit 1,86 Promille unterwegs. Das hatte laut den Beamten ein Alkoholtest ergeben, nachdem sie bei dem Senior bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt hatten. Der Opel-Fahrer musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben und sich anschließend einer Blutkontrolle unterziehen. (suki)