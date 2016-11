Publikum steht auf handgemachte Musik

Rockherbst in Falkenstein, Jazz- und Bluesherbst in Auerbach. Klingt nach Konkurrenz, muss aber keine sein. Bei beiden Konzerten kamen die Besucher auf ihre Kosten.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 21.11.2016



Falkenstein/Auerbach. Eine Entscheidung zu fällen, das wollten sich Kathrin und Jens Helfrich ersparen. "Wir sind total froh, dass in meiner Heimatstadt endlich wieder Kultur eingezogen ist und man ausgehen kann", sagte die musikbegeisterte Falkensteinerin zu Beginn des Konzertes am Samstagabend im ehemaligen Clubkino. "Wir möchten aber auch den Jazz- und Bluesherbst in Auerbach nicht verpassen." Beides fand zeitgleich statt. "Später schauen wir dann dort noch vorbei", erzählte sie.

Mit dem zweiten Konzert ging am Samstag der Rockherbst in Falkenstein zu Ende. Diesmal sorgten Dr. Boddimpfel aus Falkenstein und Rainer Zufall aus dem Wernesgrüner Raum im Wechsel für gute Musik und viel Stimmung. Rock, Blues und Funk trafen bis Mitternacht auf Oldies aus den Siebzigern. Regionale Bands für Konzerte zu verpflichten, darauf legen die drei Organisatoren Michael Lienemann, Theo Kießling junior und Alexander Persigehl von der Initiative "Bürger für Falkenstein" Wert. Ihrem Einsatz verdankt das Haus in der Schlossstraße seine Wiederbelebung. Ende Mai fand ein erstes Rock-Kino statt.

Auch die Akteure begrüßen das Konzept. Christian Nestler erlebte den Abend aus zwei Perspektiven: Wenn er nicht mit Dr Boddimpfel auf der Bühne stand, mischte sich der Gitarrist aus Grünbach unter die Gäste. Zwei Wochen zuvor hatte er am gleichen Ort einen Auftritt mit der Band Nessaja. "Es gibt hier einen Hunger nach Kultur", sagte Nestler. "In Falkenstein ist doch sonst nichts los. Deshalb wird es so gut angenommen."

Die Organisatoren mieten das Kino jeweils für den Veranstaltungstag an und wollen dessen Charme bewahren. "Weil das die älteren Falkensteiner noch so kennen", sagt Michael Lienemann. "Und wir machen das nicht mit der Absicht, Geld zu verdienen, sondern für Falkenstein", so der 59-jährige Friseurmeister.

Viel Zuspruch konnte auch die Bluesnacht zum 17. Jazz- und Bluesherbst in der Nicolaikirche Auerbach verbuchen. Dort lieferten die Florian Lohoff Band aus Berlin und das Erfurter Trio Double Vision, was ihr Publikum erwartete: ehrlichen Blues, Soul mit rockigen Anleihen und persönlicher Note. Bis zum Konzertbeginn dauerte es allerdings etwas länger als geplant. "Die Florian Lohoff Band war mit einem Motorschaden auf der Autobahn liegen geblieben, ein Mietwagen wurde gebraucht", schilderte Ulrich Morgner vom ausrichtenden Auerbacher Jazzclub die Lage.

Mit dem bisherigen Zuspruch beim Jazz- und Bluesherbst zeigte sich Ulrich Morgner zufrieden. Als vierte und letzte Band haben sich für den 3. Dezember die Fun Horns in der Göltzschtalgalerie angekündigt.