Radlader rückt Schnee zu Leibe

erschienen am 18.01.2017



Zweifelsohne: Es ist Winter - und es ist so viel Schnee gefallen, dass es auch im Vogtland eng wird. So hat die Stadt Falkenstein am Montag damit begonnen, einzelne Straßenzüge vom Schnee zu befreien. So zum Beispiel in der Lassalle-, Luther- (Foto) und August-Bebel-Straße. In letzterem Fall, damit heute die Wochenmarktstände Platz haben. Bürgermeister Marco Siegemund (CDU) bittet die Bürger, das vorübergehende Parkplatzangebot beim ehemaligen Plusmarkt an der Clara-Zetkin-Straße zu nutzen, auch wenn man so ein paar Meter weiter laufen müsse. Die überschüssigen Schneemassen würden im Gewerbegebiet Falgard-Ring abgeladen. In Treuen landet er auf einem städtischen Gelände in der Rathenau-Straße. Auch hier lässt die Verwaltung inzwischen Schnee aus der Stadt fahren. So wurde er von den Parkflächen an der Königs- und Bahnhofstraße sowie am Postplatz weggeräumt. Als nächstes stünde die Nordstraße auf dem Plan, sagt Birgit Gündel vom Bauamt. In Rodewisch, Auerbach und Ellefeld war die Situation bis gestern noch nicht so prekär, dass Schnee abgefahren werden musste.