Ran an den Teig: Konfirmanden backen Brot fÃ¼r die Welt

Ran an den Teig: Konfirmanden backen Brot für die Welt

erschienen am 28.09.2016



Gedränge herrschte in der Backstube von Mike Flechsig in Auerbach am Montagnachmittag. Dort hatten sich 30 Mädchen und Jungen eingefunden, die sich in der Kirchgemeinde Auerbach auf die Konfirmation vorbereiten. Der Besuch in der Auerbacher Bäckerei war für sie mit Arbeit verbunden, denn sie sollten helfen, 150 Brote zu backen. Die von Bäcker Mike Flechsig vorbereiteten Massen für Misch-, Mehrkorn- und Kürbiskernbrot wurden in Teigstücke geteilt und den Jugendlichen zum Wirken überlassen. Dabei kommt es laut Katrin Flechsig darauf an, dass möglichst wenig Luft im Teig verbleibt. Den Konfirmationsschülern zur Seite standen außerdem die beiden Gesellen Christian Wolf und André Jüngst, die nach ihrer Frühschicht von 1.30 bis 9 Uhr noch einmal an Rührmaschine und Backofen traten. Die Brote wurden gestern zum Kinderfamilientag der Auerbacher Kirchgemeinde für 5 Euro je Stück verkauft. Der Erlös kommt laut Pfarrerin Nicola Schmutzler "Brot für die Welt" zugute. Die Aktion heißt "5000 Brote - Konfirmanden backen Brot für die Welt". (ike)