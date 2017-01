Rebesgrüner Vereine setzen auf Kooperation

Im Ortschaftsrat ist der Veranstaltungskalender abgestimmt worden. 2017 ist in dem Auerbacher Ortsteil allerhand los.

Von Sybille Güntzel-Lingner

Rebesgrün. "Gemeinsam geht's besser" - In Anlehnung an dieses Motto wollen die Rebesgrüner Vereine in Zukunft zusammenrücken. Im Ortschaftsrat verständigten sich dazu Räte und Vereinsvorsitzende und erarbeiteten einen Veranstaltungsplan für 2017. Teilweise wurden bereits in den Vorjahren gemeinsame Aktivitäten realisiert. Zum Beispiel zur Kirmes, an der sich alle Vereine beteiligen.

Eine Neuauflage soll es auch für den gemeinsamen Arbeitseinsatz von Mitgliedern der Wasserwacht und des Heimatvereins im Waldsportbad geben. "Die Aufräum-Aktion hat voriges Jahr wirklich etwas gebracht", lobte Schwimmmeister Ralf Voigtländer. Zugleich würdigte er die Unterstützung durch die Wasserwacht, die das ganze Jahr über im Bad aushilft, auch bei den Rutschmeisterschaften, jeweils am ersten Juliwochenende. An dieser überregionalen Veranstaltung nehmen auch Jugendmannschaften der freiwilligen Feuerwehr und der Sportler von Rebesgrün teil.

Zum Bedauern des Schwimmmeisters hat der Betreiber der Imbissversorgung im Bad gekündigt. Nun werde ein Nachfolger gesucht. Sorgen bereiten den verantwortlichen für das Waldsportbad auch die Verwüstungen des Parkplatzes durch Wildschweine. Größere Investitionen seien für dieses Jahr nicht geplant. Ziel sei es, das Waldsportbad aufrecht zu erhalten, so Voigtländer.

Als "Höhepunkt für die Freiwillige Feuerwehr und den ganzen Ort" wird im Ortschaftsrat die in diesem Jahr bevorstehende Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehauses gewertet. Wehrleiter Detlef Patsch vermutet, dass die Übergabe 2018 erfolgen wird.

Seinen ersten Einsatz in diesem Jahr hat der Feuerwehrverein zusammen mit dem Heimatverein zum Tannenbaumverbrennen am Sonnabend. Absichern werden die Vereinsmitglieder auch das Besenbrennen und das Ifa-Fahrzeugfestival am 21. Mai.

Ein wichtiges Bestandteil des Lebens in Rebesgrün ist der Heimatverein, der unter anderem zwei Videoabende plant: am 24. Februar über den Tag der Vogtländer und am 24. März zum Thema "Vogtlandheimat". Vorsitzender Frithjof Möckel regte zudem einen Rodelabend mit dem Jugendclub an.

Gemeinsame Aktivitäten strebt auch der Wasserturmverein an. Jährlich lädt er an das Rebesgrüner Wahrzeichen zum Tag der Vereine ein, in diesem Jahr am 6. August. Weitere Veranstaltungen sind die 3. Rebesgrüner Rundwanderung (7. Mai), ein Konzert sowie ein Open-Air-Gottesdienst. Geöffnet ist der Wasserturm auch zum Tag des Denkmals am 10. September.

Der Sportverein Grün-Weiß bereitet für den 17. Juni eine Soccer-Nacht vor. Außerdem sind ein Zumbafestival und ein Sommerfest geplant. Sein 110-jähriges Bestehen kann der 25 Mitglieder zählende Kleintierzüchterverein Rebesgrün feiern. Die Jubiläumsausstellung steht am 11./12. November im Veranstaltungskalender der Ortschaft Rebesgrün.www.rebesgruen.de