Rentner-Mord vorerst unaufgeklärt: Keine Verdächtigen mehr

erschienen am 31.05.2017



Auerbach (dpa/sn) - Der Mord an einem Rentner im vogtländischen Auerbach bleibt vorerst unaufgeklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau am Mittwoch mitteilte, wurden die Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige aus Mangel an Beweisen eingestellt. Ein zur Tatzeit 29-Jähriger war den Angaben zufolge wohl schon längere Zeit nicht am Tatort gewesen. Der Mann war ins Visier der Polizei geraten, weil er als Mieter Zugang zum Haus des Opfers hatte und wegen Mietschulden mit der Kündigung rechnen musste.

Ein 54 Jahre alter Bekannter des Opfers wurde verdächtigt, weil dessen DNA an der Kleidung des Toten und an einem Küchenmesser - dem mutmaßlichen Tatwerkzeug - gefunden worden war. Für das Landgericht Zwickau und das Oberlandesgericht Dresden reichte dies jedoch als Beweis nicht aus, da an dem Messer keine vollständige DNA-Spur gefunden wurde und die Spuren an der Kleidung des Toten auch zu einem anderen Zeitpunkt dorthin gelangt sein können.

Der 72 Jahre alte Rentner war am 11. Juli 2016 tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass der Mann durch mehrere Stichverletzungen gestorben ist.