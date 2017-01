Rentner ist täglich im Einsatz für ein sauberes Stadtbild

Mit dem Falkensteiner Bürgerpreis ausgezeichnet worden ist in diesem Jahr ein Mann, der seit Jahren ehrenamtlich den Dreck anderer Leute wegräumt.

Von Bernd Appel

erschienen am 02.01.2017



Falkenstein. Gestern hatte Dieter Ebert (64) einen Großkampftag auf Falkensteins Straßen und Plätzen - so wie jedes Mal zu Neujahr. "Die lassen ihr Feuerwerk ja alles auf den Kreuzungen los, weil sie zu faul sind zum Wegräumen." Der Rentner ist dazu nicht zu faul, im Gegenteil: Fast jeden Tag zieht er von seiner Wohnung in der Ellefelder Straße los, sobald es hell ist. Ausgestattet mit einem rollenden Fass, Besen, Greifzange, Kehrschaufel und Handschuhen, sammelt er beim Weg unter anderem über Hauptstraße, Schlossfelsen, Schlossstraße, Carolaplatz, Rudertplatz all das ein, was andere achtlos weggeschmissen haben. Sechs bis sieben Stunden ist er so täglich auf Achse.

Früher war Dieter Ebert als Ein-Euro-Jobber oder in ähnlichen Anstellungen für den Bauhof tätig, seit zwei Jahren macht er alles rein ehrenamtlich, erhält lediglich eine Aufwandsentschädigung von 80 Euro monatlich. Was treibt ihn an? "Ordnung und Sauberkeit liegen mir", meint er achselzuckend. "Und man sitzt nicht nur daheim, kann sich bissel unterhalten." Der Alleinstehende zieht zu jeder Jahreszeit los, sobald es hell wird. "Da fährt noch kein Auto, und die Vögel zwitschern - es ist fast wie im Wald", meint er. Pappbecher, Papierfetzen, Kippen, Scherben und sonstigen Unrat lässt Dieter Ebert in die Tonne wandern. Die leert er dann in den großen Container am Rathaus. Zwischendurch hält er ein Schwätzchen mit Passanten, aber nicht zu lange, sonst wird er ungeduldig.

Am Freitag ist Ebert nicht im Reinigungs-Einsatz, weil er da daheim die Hausordnung macht und wäscht, anschließend trägt er Zeitungen aus. Und Sonntag ist Ruhetag - außer, wenn gerade Neujahr ist, wie gestern.

Am meisten sammelt Dieter Ebert vor den leer stehenden Häusern ein, von denen es im Stadtgebiet jede Menge gibt. Dort zieht er dann auch gleich noch Unkraut. "Dort, wo Leute wohnen, sollen die schon selbst für Ordnung sorgen", findet er. Dankbarkeit zeige man ihm schon oft: "Viele sagen: Schön, dass du das machst, manche spendieren auch mal Geld für einen Kaffee." Jetzt hat sich auch die Stadt Falkenstein offiziell bei ihm bedankt: Zur jüngsten Ratssitzung bekam er den von der Sparkasse gestifteten Bürgerpreis verliehen, den er sich mit dem Schnitzverein teilte. Der Rentner erhält ein Preisgeld von 250 Euro. Davon will er mal ordentlich einkaufen gehen, meint er: "Gerade zum Monatsende kann man Geld doch immer gut brauchen." Ansonsten verlässt man sich in der Stadt offenbar durchaus auf den ehrenamtlichen Einsatz von Dieter Ebert: Zum gestrigen Neujahrstag war der Falkensteiner Bauhof noch nicht regulär im Einsatz - die Profis legen erst heute richtig los. Bis dahin hat der Rentner schon im Alleingang eine Menge Silvester-Müll von Straßen und Plätzen geräumt.