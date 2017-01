Reumtengrüner Straße: Quellwasser wird zum Eisberg

Der Frost verschärft die Lage an der Reumtengrüner Straße in Dorfstadt. Das Wasser, das ein Anwohner aus seinem Keller pumpt, sorgt für Glatteis. Gibt's eine Lösung?

Von Bernd Appel

erschienen am 27.01.2017



Dorfstadt. Die Situation an der Reumtengrüner Straße in Dorfstadt spitzt sich zu: Das Wasser, das Friedhold Möckel (71) regelmäßig aus seinem Keller auf die Straße pumpt, bildet dort eine Eisschicht. Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben am Rande einen stetig wachsenden Eiswall aufgetürmt, sie streuen massenweise Salz, um die Fahrbahn frei zu halten. Das Glatteis-Warnschild ist soeben durch ein Warn-Blinklicht ergänzt worden - ansonsten hat sich nichts Sichtbares getan.

"Alle Viertel- oder halbe Stunde" schalte sich die Pumpe automatisch ein, schildert Möckel. Wenn er sie nicht laufen lässt, dann säuft sein Keller ab. Die Lösung ist aus seiner Sicht klar: Ein PE-Rohr müsste ins Trottoir gelegt werden, durch welches das Wasser zum nächsten Einlauf fließen kann. Er schätzt, dass das zwei Tage dauern und rund 5000 Euro kosten würde. Dass er dies allein bezahlen und auch noch sämtliche Genehmigungen einholen soll, sieht er nicht ein: "Wie komme ich dazu? Es ist doch nicht mein Wasser!", meint er. Schon von jeher strömt das Quellwasser unterirdisch aus einem benachbarten landwirtschaftlich genutzten Gelände durch sein Grundstück, wo er es für ein Haus-Wasserwerk nutzte. Der Rest versickerte spurlos. Doch seit dem Kanalbau 2013 in der Reumtengrüner Straße kommt es laut Möckel des öfteren zum Rückstau in seinen Keller, deshalb pumpt er ab. Der nächste Tageswasser-Einlauf ist etwa 50 Meter entfernt, es gibt keinen Regenwasser-Kanal in diesem Straßenabschnitt. Während das Wasser-Rinnsal am Straßenrand kaum für Aufregung sorgte, führt nun der erste harte Winter seit längerer Zeit zu massiven Problemen. Ein Moped stürzte, es gab Verletzte und eine Anzeige wegen "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr".

Möckel hat inzwischen sämtliche Behörden kontaktiert, die zuständig sein könnten. Eine Lösung brachte dies nicht. Für die Ämter ist er der Verursacher des Ärgernisses, weil er Wasser auf die Fahrbahn pumpt. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) hat sich mit dem Fall eingehend befasst und bestreitet, etwas für die nicht mehr gegebene Versickerung zu können. Das für die Staatsstraße zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Möckel mitgeteilt, es werde "die Situation auf Dauer nicht unbeanstandet dulden", man fordere ihn wegen der "verkehrsgefährdenden Fahrbahnvereisung" zur "Unterlassung" auf. Man habe keine Verpflichtung, Abwässer von Anliegern aufzunehmen, und gar nicht die technischen und organisatorischen Voraussetzungen, um Abhilfe zu schaffen.

Friedhold Möckel hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Dazu geraten hat ihm auch Falkensteins Bürgermeister Marco Siegemund (CDU), der sagt: "Das ist ja ein privatrechtliches Problem." Eine einfache Lösung gebe es in dieser verfahrenen Sache nicht, man könne sie "nur gemeinsam" finden, meint Siegemund. "Klar ist, dass das Ganze für Herrn Möckel nicht zum Nulltarif zu haben ist, es wird ihn Geld kosten." Die Kommune sei nicht zuständig und könne finanziell keine Hilfe leisten, weil sie sonst einen Präzedenzfall schaffe. Siegemund will sich weiter um Vermittlung bemühen, damit das Problem spätestens bis zum nächsten Winter dauerhaft behoben ist. In der Verantwortung bleibe aber der Grundstückseigentümer.