Richtfest fÃ¼r neue Sporthalle ist Mitte November geplant

Richtfest für neue Sporthalle ist Mitte November geplant

erschienen am 16.09.2016



Auerbachs größtes Bauprojekt wächst hinter Schlossturm und Museum in die Höhe: Aus der Luft wird deutlich, wie groß das Areal ist, auf dem die neue Mehrfeldhalle und später der zugehörige Parkplatz entstehen. Das Richtfest für den Sporthallenbau soll voraussichtlich in der dritten Novemberwoche stattfinden, sagt Bauamtsleiter Patrick Zschiesche. Die Sanierung des Schlossfelsens beginnt voraussichtlich im November. Die Vergabe des Auftrags ist für Oktober geplant. Da die weiteren Arbeiten weitgehend unabhängig von der Witterung stattfinden können, spielt es laut Zschiesche auch keine Rolle, wenn es im Winter knackig kalt werden sollte.