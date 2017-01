Rissbrücke wird abgerissen

Über 100 Jahre alt, marode und nur noch für Fußgänger von Bedeutung - die Tage der Brücke über die Göltzsch zwischen Park- allee und Lindenstraße sind gezählt. Weg soll die Überführung erst, wenn klar ist, was an seiner Stelle im Rodewischer Stadtpark gebaut wird.

Von Holger Weiß

erschienen am 28.01.2017



Rodewisch. Kaputte Geländer, nicht begehbare Treppen, seit mehr als 30 Jahren für Autos gesperrt -am Donnerstagabend hatte auch Rodewischs Stadtrat ein Einsehen: Mehrheitlich sprachen sich die Stadträte für den Abriss der 1915 errichteten Brücke über die Göltzsch aus, die in Rodewisch Rissbrücke oder große Parkbrücke genannt wird. Sie folgten damit der Verwaltung, die an Stelle der maroden Stahlbeton-Bogenbrücke den Neubau einer kleineren Fußgängerbrücke favorisiert.

Da es beim Beschluss nur um den Abriss ging, wurden im Rat Bedenken laut, dass am Ende die Brücke ersatzlos verschwinden könnte. Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU) versuchte, diese Bedenken mit dem Hinweis auf unterschiedliche Förderprogramme zu entkräften, aus denen Abbruch und Neubau finanziert werden sollen. Und mit der schrittweisen Umsetzung der Pläne: Denn über ein Nachfolgebauwerk soll im Zuge der Neugestaltung des Rodewischer Stadtparks entschieden werden. Schönigers Zusage: "Der Abriss erfolgt nur zeitnah zu einem Neubau."

Die Abrisskosten werden mit rund 236.000 Euro veranschlagt, eine neue Brücke mit 275.000 Euro.

Bereits vor zwei Jahren hatte die Zukunft der Brücke Rat, Verwaltung und Bürger beschäftigt, ohne dass ein Beschluss dazu gefasst worden war. Die Stadt hatte unverbindlich die Meinung der Bürger erkunden wollen, die freilich den Erhalt der Brücke favorisierten. Allerdings war 2015 noch vieles unklar: angefangen von den Kosten bis zu den Finanzierungsmöglichkeiten.