Rodewisch: Zumba-Trainer spurlos verschwunden - Polizei und Verwandte bitten um Hilfe

erschienen am 17.03.2017



Rodewisch. Der Rodewischer Sascha Vrecar (39) ist seit Mittwoch spurlos verschwunden. Das Kopftuch ist sein Markenzeichen, vor allem als Zumba-Trainer ist er in der Region bestens bekannt.

Auf Facebook hat seine Schwägerin Pia Vrecar am Freitag einen öffentlichen Aufruf gestartet: "Liebe FB-Freunde! Wir vermissen seit zwei Tagen ein Lebenszeichen von Sascha und machen uns große Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Bitte meldet Euch, wenn ihr ihn seit Mittwoch Mittag gehört oder gesehen habt oder wisst, wo er vielleicht stecken könnte. Danke!" Wie Pia Vrecar auf Anfrage mitteilt, ist inzwischen die Polizei eingeschaltet worden. Im Revier Auerbach wurde bestätigt, dass eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst werden soll. Wie auf Facebook nachzulesen ist, wurde der Vermisste offenbar zuletzt am Mittwochvormittag bei einem Zumba-Kurs im Fitness-Studio Injoy in Falkenstein gesehen. Er blieb nur eine halbe Stunde dort und erklärte, er hätte, wohl wegen einer Fastenkur, "nicht so viel Power" und müsse sich schonen. Vermutlich fuhr er dann per Rad davon.

Nach Angaben der Familie ist es völlig ungewöhnlich, dass sich Sascha Vrecar so lange bei niemandem meldet. Zwar ging der selbstständige Eventmanager gelegentlich auf lange Reisen, etwa durch Kolumbien und andere lateinamerikanische Länder, doch solche Touren habe er bestens vorbereitet und die Familie immer auf dem Laufenden gehalten. Im vergangenen Jahr hatte der Rodewischer an einer "Friedensfahrt" nach Moskau teilgenommen.

Infos zum Aufenthaltsort von Sascha Vrecar nehmen seine Schwägerin unter 0151/46446674 und die Polizei in Auerbach unter 03744/2550 entgegen. (bap)