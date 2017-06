Rodewischer Hauswurzexpertin lädt internationales Publikum ein

An der Niederauerbacher Straße in Rodewisch gibt es einen Garten, der es locker auf das Titelblatt einer Fachzeitschrift schaffen könnte. Die Stars auf dem Areal, das diese Woche zur Schaubühne wird: das Sempervivum und Hobby-Gärtnerin Diana Herzel-Jänich.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 06.06.2017



Rodewisch. Die Hauswurz wächst dort, wo es kaum eine andere Pflanze aushält. Sie erträgt Hitze, Trockenheit und Kälte problemlos und behält auch im Winter ihre Blätter. Wer einmal das Dickblattgewächs für sich entdeckt hat, kommt so schnell nicht mehr von ihm los. Diana Herzel-Jänich hat es auch erwischt. "Ich habe eine Sammlung von 600 verschiedenen Semperviven und bin die Einzige mit einer Sammlung in der Größe im Vogtland", sagt die 58-Jährige. Am Freitag bekommt die Rodewischerin deshalb Besuch. Etwa 60 Hauswurz-Freunde aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Tschechien und vielleicht Belgien kommen ins Vogtland. Der Grund: Die Fachgruppe Sempervivum der Gesellschaft für Staudenfreunde (GDS) hält hier ihre Jahreshauptversammlung ab.

Das Fachgruppentreffen findet jedes Jahr statt und stets in einer anderen Region, sagt Diana Herzel-Jänich. Nachdem es für dieses Jahr zuerst kein Ziel gab, hätten sie und ihr Mann sich dazu entschlossen, die Hauswurz-Freunde zu sich einzuladen. "Die Gruppe ist vergleichbar mit einer großen Familie", betonen Herzel-Jänich und ihr Mann Peter Jänich. Sie wollen ein großes Festzelt aufbauen. Übernachtungen und Verpflegung laufen über das Hotel "Lengenfelder Hof" im Nachbarort.

Dabei ist das Areal, auf dem Diana Herzel-Jänichs zahlreiche Hauswurzen wachsen, nur 150 Quadratmeter groß. 2014 war es, als die zwei Rodewischer bei der Stadt anfragten, ob sie das Stück unterhalb des kommunalen Bauhofs pachten könnten. Der Grund: Diana Herzel-Jänich musste vor zehn Jahren wegen eines chronisch-fortschreitenden Lungenleidens von heute auf morgen ihre Arbeit als Erzieherin für geistig behinderte Kinder aufgeben.

Herzel-Jänich erzählt, dass sie deshalb fast wahnsinnig geworden sei. "Ich habe etwas gebraucht, eine Aufgabe, der ich mich widmen kann." In den alpinen Überlebenskünstlern, deren Ausbreitung von den Gebirgen in Marokko bis zu jenen im Iran reicht, fand sie diese. Und nachdem die Terrasse, die zur Mietwohnung an der Niederauerbacher Straße gehört, schon komplett bepflanzt und gestaltet war, sollte ein Stück Garten her.

Dafür mussten die 150 Quadratmeter gepachtete Brachfläche, die zuvor von der Stadt als Abstellfläche genutzt wurden und die überwuchert waren, erst mal in Form gebracht werden. Ein Pool, eine halbkreisförmige Trockenmauer, eine Grillstelle, mehrere Sitzecken, ein Wasserspiel in Form eines hochgestellten, terrassenförmigen Miniatur-Gebirgsbaches und meterlange Tische, auf denen ein Sempervivum neben dem anderen im Topf steht: Drei Jahre, nachdem die Jänichs mit der Gestaltung ihres Gartens begonnen haben, gibt es dort keinen Quadratzentimeter mehr, der gestalterisch unbearbeitet ist und deshalb aus dem Kleinod-Rahmen fällt. Diana Herzel-Jänich gibt zu: "Jetzt ist es genug, jetzt genießen wir den Garten." Und wer genau hinschaut, der entdeckt noch weitere Leidenschaften der zwei Rodewischer. Alte Zinkwannen, historisches Emaille- oder Blechgeschirr, Baumreste oder hölzerne Kabelrollen: Es gibt offensichtlich keinen Flohmarktartikel, den die Jänichs nicht gebrauchen beziehungsweise bepflanzen und im Gesamt-Ensemble arrangieren können. Peter Jänich hat zudem ein Faible für Bonsai-Kulturen.

Das Ergebnis kann es mit jedem Gartenzeitschrift-Titelbild aufnehmen und wer sich selbst davon überzeugen will, der kann sich bei Diana Herzel-Jänich melden.