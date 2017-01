Rollen durchs Vogtland bald Busse ohne Fahrer?

In der Schweizer Gemeinde Sitten und in der US-Hauptstadt Washington fahren sie schon: die Busse ohne Steuermann. Jetzt will auch das Vogtland sich im autonomen Busfahren probieren.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 25.01.2017



Auerbach. Alle Passagiere sind an Bord, nur der Fahrer fehlt: Was wie aus einem Versuchslabor klingt, soll bald Teil des öffentlichen Busverkehrs im Vogtland werden. Denn: "Im Vogtland soll autonomes Busfahren getestet werden", teilte der Geschäftsführer des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland - kurz ÖPNV, Thorsten Müller, gestern mit. Möglich macht dies ein neues Förderprogramm, das das Bundesverkehrsministerium 2017 ganz neu auf den Investitionsmarkt gebracht hat. Und die Vogtländer wollen unter den Ersten sein. "Bis Ende Februar wollen wir die Projektskizze einreichen", erklärt Müller. Das sei der frühest mögliche Abgabetermin.

Die Projektskizze ist Teil eines zweistufigen Verfahrens. Wenn das Ministerium die Projektskizze geprüft und für gut befunden hat, kann der Zweckverband ÖPNV den eigentlichen Antrag stellen. Konkret sollen Fördermittel für die Anschaffung von drei autonomen Kleinbussen beantragt werden. Landrat und Verbandsvorsitzender Rolf Keil (CDU) dazu: "Wir haben die Chance auf ein für den ÖPNV im Vogtland zukunftsweisendes Projekt."

Busfahren ohne Fahrer im Öffentlichen Personennahverkehr? "Da besteht kein Widerspruch", ist sich Thorsten Müller sicher. Test im nichtöffentlichen Bereich wie im Mai 2016 auf dem Gelände des Klinikums Chemnitz (großes Foto) seien bisher positiv verlaufen und der Schweizer Postbus mache es schon im öffentlichen Straßenverkehr, ergänzt er.

Das vogtländische Projekt soll sich am Schweizer Vorbild orientieren. In Sitten, einer Gemeinde im Kanton Wallis, können sich Passagiere seit Juli 2016 in einem selbstfahrenden Shuttle kutschieren lassen. Die Behörden haben dort die Erlaubnis für das Pilotprojekt in bestimmten Zonen erteilt. Ein ähnliches Projekt ist aus der US-Hauptstadt Washington bekannt.

Die Eidgenossen fahren mit Fahrzeugen des französischen Fahrzeugbauers Navya. Müller: Der käme auch fürs Vogtland in Betracht. Wann genau der erste fahrerlose Bus durchs Vogtland rollen soll, sei jedoch noch offen. Ebenso wo. "Wir sind mit den Bürgermeistern von drei Kommunen im Gespräch", verrät Müller. Mehr nicht. Es müssten einige rechtliche und versicherungstechnische Fragen geklärt werden. Für die Projektausarbeitung arbeitet der Zweckverband mit einem Berliner Büro zusammen. Außerdem soll eine Hochschule als wissenschaftlicher Partner ins Boot geholt werden.

Fakt ist, dass die drei Busse - wenn sie denn genehmigt werden - nur innerorts unterwegs sein werden. "Ich bin begeistert von der neuen Technik und freue mich auf das Projekt", sagt Siegfried Gerlach, Geschäftsführer des Reichenbacher Verkehrsbetriebes.