Rotkittel stellen neuen Rekord auf

Beim 23. Auerbacher Weihnachtsmännertreffen sind gestern 516 Rauschebärte erschienen. Zum eigenen Vergnügen und für einen guten Zweck.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 05.12.2016



Da blieb sogar Matthias Richter kurz die Sprache weg: Beim Verkünden der Teilnehmerzahl zum 23. Auerbacher Weihnachtsmännertreffen gestern Nachmittag in der Innenstadt hielt der Hauptorganisator mit dem Ergebnis so lange wie möglich hinter dem Berg. Nach zweimaligem Durchzählen machte er es offiziell: 516 Rotkittel versammelten sich vor der Bühne auf dem Neumarkt. So viele wie nie zuvor.

Seit vier Jahren kommen die Weihnachtsmänner, -frauen und -wichtel am 2. Adventssonntag nicht nur zum Schaulaufen durch die Innenstadt zusammen. Gestern ging der vierte Spendenmarathon über die Bühne am Altmarkt. Jedes Jahr wird für einen sozialen Zweck Geld gesammelt: Zwei Euro lassen Sponsoren pro Weihnachtsmann springen. Diesmal ist die Auerbacher Tafel der Empfänger. In den nächsten Tagen gehen 1000 Euro auf das Konto der übergeordneten Arbeitsloseninitiative Sachsen.

Bis der Spendenbetrag beziffert wurde, standen nach bewährter Manier Gewinnspiele und Prämierungen für die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Vereine und den schönsten Rotrock auf dem Programm. Weil zwei für den Titel in Frage kamen, vergab die Jury kurzerhand auch zwei Preise. Zwischendurch hielten Firstime mit passender weihnachtlicher Stimmungsmusik die Spannung aufrecht.

Der Spendenmarathon soll laut Matthias Richter vom Stadtmarketingverein "Wir in Auerbach" (Wia) Vereine motivieren, sich am Weihnachtsmännertreffen zu beteiligen. "Natürlich kommt bei euch auch was in die Kasse", machte er Appetit auf das nächste Mal. Es sei "ganz wichtig, in der Weihnachtszeit an andere zu denken und etwas Gutes zu tun", betonte er. Tafel-Vertreter Friedrich Fuchs ergänzte, dass neben der finanziellen Unterstützung auch soziale Wärme wichtig sei. Diese müsse auch arbeitslosen Menschen entgegengebracht werden, sagte er und richtete ein Dankeschön an die Wia. In Auerbach ist die Tafel seit über zehn Jahren aktiv. Etwa 70 Familien werden versorgt. Die können sich jetzt über kleine Geschenke freuen. "Zusätzlich zum Warenkorb werden für Weihnachten Päckchen gepackt mit Sachen, die sich die Familien sonst nicht leisten können", kündigte Constanze Schumann von der Arbeitsloseninitiative.

Organisiert wird das Weihnachtsmännertreffen von der Wia mit Unterstützung der Stadt. Am schwierigsten sei die Bereitstellung der finanziellen Mittel, sagte Matthias Richter. "Wir brauchen immer ungefähr 5000 Euro, um das überhaupt realisieren zu können."