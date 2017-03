Rückzieher in der Pappel-Debatte: Bäume am Floßgraben stehen noch

Die Hälfte der 50 Pappeln in Muldenberg sollte inzwischen gefällt sein. Grünbachs Bürgermeister Ralf Kretzschmann räumt ein, die Entscheidung bis Herbst überdenken zu wollen.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 28.03.2017



Grünbach/Muldenberg. Die 50 Pappeln entlang des Oberen Floßgrabens in Muldenberg seien zu alt, herabfallendes Totholz gefährde die Verkehrssicherheit. So hieß es im Oktober des vergangenen Jahres. Der Grünbacher Gemeinderat hatte nach Abstimmung mit dem Muldenberger Ortschaftsrat daraufhin entschieden, eine Hälfte der Allee, also 25 Pappeln, im Winter fällen zu lassen. Dies mit Unterstützung der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Als Ersatz sollten neue gepflanzt werden.

Daraufhin meldeten sich zwei Fachleute zu Wort, die das Vorgehen der Kommune als zu radikal und nicht nachhaltig öffentlich kritisierten. Und offensichtlich war der Druck so groß, dass die Kommune von ihrem Vorhaben vorerst abgerückt ist. Denn: Die Pappeln am Wanderweg in Muldenberg stehen alle noch, obwohl die Monate, in denen Bäume gefällt werden dürfen, inzwischen verstrichen sind.

"Die Pappelfällung ist ausgesetzt", sagt Ralf Kretzschmann (parteilos). Zwar sei der Gemeinderat nach wie vor der Meinung, dass die Bäume weg müssten und das Landratsamt habe ja grünes Licht gegeben, dennoch "werden wir dies nochmals überdenken", ergänzt er. Eventuell solle nochmals ein Gutachter zurate gezogen werden.

Für Lutz Wolf vom Forsthaus Stangengrün ist das eindeutig "eine positive Nachricht". Der Forstumweltingenieur war neben dem pensionierten Forstingenieur Reinhold Turczyk aus Treuen der Hauptkritiker, der der Kommune aber auch alternative Lösungsvorschläge gemacht hatte. Wolf schlug "ein nachhaltigeres Vorgehen" vor, in dem man jährlich ein bis zwei Bäume fällt und diese ebenso stückweise ersetzt. Der Rest müsste ausgeästet werden. Mit einem Schlag die Hälfte der Allee zu fällen, sei ein zu harter Eingriff. "Dass eine solche Entscheidung allein Kommunalpolitikern überlassen wird, ohne Fachleute hinzuzuziehen und dass dieses Vorgehen vom Landkreis auch noch abgenickt wird, halte ich für undemokratisch", hatte der Baumgutachter Wolf damals gesagt.

Wolf warnte Kretschmann davor, mit seinem Vorgehen die Verkehrssicherheit zusätzlich zu gefährden. Denn: Wenn plötzlich die eine Baumreihe fehle, würde die verbliebene bei Sturm einer ungewohnten Windbelastung ausgesetzt werden. Außerdem sei es auch finanziell nicht nachhaltig, auf einen Schlag so viele Fällungen und Neuanpflanzungen zu produzieren.

Dass nun über die Sache nochmals diskutiert werde, ist für Lutz Wolf der richtige Weg.