Sachbeschädigung - Diebe demontieren BMW-Embleme

Rebesgrün. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte einen BMW beschädigt, der in der Rodewischer Straße 22 abgestellt war. Die Täter demontierten beide Embleme sowie das linke Spiegelglas. Dadurch wurden Kratzer im Blech verursacht. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro, teilte die Polizei mit. (how)

Hinweise Polizei Auerbach Ruf 03744 2550