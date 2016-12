Schlossgelände verwandelt sich in besondere Weihnachtswelt

Etwa 30 Händler und mehrere Ensembles haben den 6. Kunsthandwerkermarkt am Wochenende in Auerbach mitgestaltet.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 19.12.2016



Auerbach. Ein Tisch, zwei Händler. Karin Stauch und Christian Radloff teilen sich die Verkaufsfläche, solange es den weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt am und im Auerbacher Schlossturm gibt. Mittlerweile sind es sechs Jahre. "Wir müssen ein bissel Platz sparen", sagt Karin Stauch. Tatsächlich wird es regelrecht eng, wenn der Markt viel Besuch bekommt. Das war bislang bei jeder Ausgabe der Fall und auch am Samstag- und Sonntagnachmittag nicht anders.

Jedes Jahr am vierten Advent kommen unter dem Schlossturm Hobbykünstler und -handwerker aus dem Vogtland und Erzgebirge zusammen: Schmuckdesigner, Töpfer, Holz- und Textilgestalter. Karin Stauch kreiert Seidenbekleidung, Schals und Gestricktes für den Winter. "Das geht bei dem Markt immer am besten", sprach die Falkensteiner Diplomdesignerin aus Erfahrung.

Christian Radloff bestellte seine Tischseite mit Unikaten aus Holz: Häuser, Kerzenhalter, Räucherhäuschen, Pyramiden und Lichterbogen. Alle gehören einer Serie an. Für ihre Herstellung verwendet der Profi aus Treuen Harthölzer. "Zuerst werden Rohlinge herausgeschnitten und diese dann in Handarbeit fertiggestellt", schilderte er den Entstehungsprozess. Handarbeit heißt, es wird gebohrt, gesägt und geschnitzt. Abschließend behandelt der Holzgestalter die Oberfläche mit Beize, Lauge oder Wachs. Für bestimmte Jahreszeiten hat Christian Radloff die Objekte keinesfalls entwickelt. "Sie sind eine Mischung aus Spielzeug und Deko", sagte er. Auch erfand er das Design nicht spontan. "Es ist über viele Jahre aus ganz anderen Sachen entstanden und hat sich so ergeben."

Marktbesucher konnten an beiden Tagen selbst aktiv werden, gedrechselte Kerzenhalter bemalen, filzen oder Holz bearbeiten. Am Samstag schaute der Weihnachtsmann vorbei, am Sonntag Märchentante Ramona. Mit jedem Becher Glühwein, der an den Mann oder die Frau gebracht wurde, erhöhte sich die Spendensumme für die künftige Auerbacher Postmeilensäule. Musiker aus der Stadt und Region gehören genauso zum Kunsthandwerkermarkt wie die Händler.

Die Organisation lag in den Händen von Ulrike Pruy, die am Samstag jedoch kurzfristig von einem Virus "außer Gefecht gesetzt" wurde. Stattdessen sprang dann Tochter Maxi Pruy ein. Die 29-jährige Schönheiderin ist mit ihrem Mann schon von Anfang an hinter den Kulissen des Handwerkermarktes aktiv, die beiden kümmern sich zum Beispiel um die Feuer, die Beleuchtung sowie Buden, für die es zwar Ware, aber keine Verkäufer gibt. Unterstützung bekommen die Veranstalter von der Stadtverwaltung, Ramona Deckert und einem großen Freundeskreis.

Knapp 30 Händler mit pfiffigen Ideen und Designs beteiligten sich diesmal. Das entspricht in etwa der Zahl bisheriger Märkte. "Es gibt bedeutend mehr Leute, die gerne mitmachen würde", erklärte Maxi Pruy. "Aber wir haben nicht den Platz."