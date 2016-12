Schnitzwerk erhält viel Platz

Weihnachtskrippen und Volkskunst aus einer berühmten Sammlung präsentieren die Heimatfreunde Ellefeld.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 15.12.2016



Ellefeld. Weihnachtskrippen stehen im Mittelpunkt der Weihnachtsschau, die die Heimatfreunde Ellefeld am Wochenende im Oberen Schloss zeigen. Zurzeit bauen die zehn Heimatfreunde unter Leitung von Horst Teichmann diese Schau auf.

Zu sehen sind vorwiegend Leihgaben, die die Angehörigen inzwischen verstorbener Schnitzer zur Verfügung gestellt haben. Die meisten Stücke stammen aus Ellefeld, Falkenstein und Werda und haben schon etliche Jahre auf dem Buckel. Darunter auch die große geschnitzte Krippe von Otto und Manfred Strobel aus Ellefeld. Sie ist eine Dauerleihgabe und wird jedes Jahr gezeigt. Erstmals gezeigt werden Krippen aus der Volkskunstsammlung von Erika Pohl-Ströher in Gelenau. Eine davon im orientalischen Stil. Der Stall zu Bethlehem befindet sich in einem alten Gemäuer. Besorgt hat sie Karl-Heinz Rieß, der langjährige Kontakte nach Gelenau pflegt. "Wir mussten sie wegen ihrer Größe in Einzelteilen transportieren", so Rieß. Als langjähriger Leiter der Heimatfreunde ist der 86-Jährige noch immer aktiv. Seine Leidenschaft fürs Fotografieren hat sich diesmal in einer Serie von Fotos niedergeschlagen, die Weihnachtskrippen aus aller Herren Länder zeigen. Aufgenommen hat er sie bei seinen zahlreichen Besuchen in Museen und Ausstellungen.

Aber auch den einheimischen Volkskünstlern wird Platz eingeräumt. "Wir wollen sie ehren, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Für uns Heimatfreunde ist das eine wichtige Aufgabe", so Rieß. Zu finden sind Arbeiten des im Vorjahr verstorbenen Ellefelders Arno Trommer. Ein betagter Christbaumständer mit geschnitzten Figuren, eine Pyramide von 1942, auf der Waldmotive dargestellt sind, und Klein-Ellefeld, sein jüngstes Werk mit markanten Gebäuden des Ortes. Durch seinen plötzlichen Tod ist es unvollendet geblieben. Und ein Moosmann mit Pyramide erinnert an die Falkensteiner Schnitzerlegende Louis Bley. Paradiesgärten, Puppenstuben und Schwibbögen vervollständigen die Schau.

Die Weihnachtsausstellung der Heimatfreunde Ellefeld im Oberen Schloss kann im Rahmen der Schlossweihnacht am 17. Dezember und 18. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr, besichtigt werden.