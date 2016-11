Schönfelders sorgen für Schwung im Seniorenklub

In Rothenkirchen kümmert sich ein Ehepaar um die Freizeitgestaltung der Rentner. Die Ideen dafür scheinen ihnen nicht auszugehen.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 09.11.2016



Rothenkirchen. "Wir sind ein Stück Familie", sagt Manuela Schönfelder. Seit zehn Jahren betreut sie zusammen mit ihrem Mann Wolfgang den Seniorenklub im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen. Sich um ihre "Mädels und Jungs" zu kümmern, wie sie die rund 20 Frauen und einen Mann im fortgeschrittenen Alter nennt, ist der ehemaligen Altenpflegerin zur Herzenssache geworden.

Zuvor war die 56-Jährige im Pflegeheim Wernesgrün tätig, musste die Arbeit dort jedoch aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Nicht aufgegeben hat Manuela Schönfelder ihre Betreuungsarbeit. "Das ist für mich zur Berufung geworden", erklärt sie. Ehemann Wolfgang (65) hilft ihr dabei, und wie er sagt, tut er das gern.

"Manuela hat immer neue Ideen", erzählen die Seniorenklub-Frauen von Angeboten wie Gedächtnistraining, Gymnastik, Picknick im Wald, Wanderungen. Montags ist Spielenachmittag. Da mischt Wolfgang Schönfelder die Karten. Mittwochs wird gefeiert, und es gibt immer etwas zum Feiern - wie zuletzt den 85. Geburtstag von Vera Endenthum.

Manchmal wird auch gesungen. Alle bewundern den Sologesang von Elfriede Fuchs, mit ihren 92 Jahren die Älteste im Klub. Stolz sind die Mitglieder des Seniorenklubs auf ihre Auftritte in den Pflegeheimen Wernesgrün und Treuen. "Mit unseren selbsteinstudierten Sketchen haben wir bewiesen, dass wir noch lange nicht zum alten Eisen gehören", sagt eine Seniorin und Manuela Schönfelder fügt hinzu: "Integration in die Gesellschaft ist ganz wichtig. Das haben die Senioren auch bei ihrer Teilnahme an der 575-Jahr-Feier in diesem Sommer erfahren. Sie hatten ihr kleines Klubhaus liebevoll geschmückt und winkten beim Festumzug den Zuschauern aus einem Oldtimerbus zu.

Für ihren Einsatz wurden die Schönfelders kürzlich von Steinbergs Bürgermeister Andreas Gruner (CDU) geehrt. Die Gemeinde ist Träger der Einrichtung und finanziert einen Großteil der Ausgaben "Wir hoffen, noch möglichst lang unsere Mädels und Jungs betreuen zu können", so das Paar.