Schreiersgrüner unter den Besten

Mit seinem Buch zur Treuener Grundherrschaft hat Peter Braun im Wettbewerb um den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung die Finalrunde erreicht.

Von Sylvia Dienel

Schreiersgrün/Treuen. Die Beinahe-Ehrung mit einem der diesjährigen Sächsischen Landespreise für Heimatforschung versteht Peter Braun als Anerkennung seiner ehrenamtlichen Geschichtsaufarbeitung. Zur Übergabeveranstaltung nach Dresden eingeladen, ging der Preis knapp an ihm vorbei. Die Historiker-Jury bezeichnete sein 2015 veröffentlichtes Buch "Aus der Geschichte der Grundherrschaft Treuen - Schloss Treuen unteren Teils" dennoch als "bemerkenswert".

Hobbyhistoriker würden normalerweise eher belächelt, sagt Peter Braun. Dabei recherchierte er mit Akribie und verbrachte bei der Materialsammlung für sein Erstlingswerk ungezählte Stunden in Archiven. Zum mittlerweile neunten Mal schrieb das Sächsische Staatsministerium für Kultus den Landespreis aus. 118 Arbeiten waren eingereicht und zehn Freizeitautoren ausgezeichnet worden, auch Schüler und Jugendliche. Der erste Preis ging an Uwe Schneider aus Zwönitz (Erzgebirge) für seine Stadtchronik.

Das anfangs in einer Auflage von 100 Exemplaren gedruckte Werk von Peter Braun kam in Treuen und Umgebung gut an. Innerhalb von zehn Tagen waren sie vergriffen und Peter Braun ließ die gleiche Anzahl nachdrucken. Davon sind noch elf Stück zu haben. Auf 130 Seiten spannt der Schreiersgrüner, Jahrgang 1957, den Bogen von der Vorgeschichte des Schlosses unteren Teils ab 1510 bis ins 17. Jahrhundert hinein. Außerdem rekonstruiert er, wie es zum Bau von zwei Herrensitzen in Treuen kam, listet Ereignisse chronologisch auf und beleuchtet Eigentumsverhältnisse bis zur Gegenwart. Heute ist der Förderverein Besitzer des Schlosses unteren Teils und Peter Braun Vize-Vereinschef.

Seit der Veröffentlichung seiner ersten Publikation arbeitet der Hobbyautor am zweiten Teil. Er reicht vom Dreißigjährigen Krieg und dessen Auswirkungen auf Treuen und sein Umland bis heute. "Wenn alles glatt geht, kann ich das Büchlein zum nächsten Schlossfest verkaufen", kündigt er an. Das heißt, im Juli 2017 muss der Druck abgeschlossen sein. Auflage und Seitenzahl sollen dem ersten Teil gleichen.

Restexemplare des ersten Bandes der Geschichtspublikation von Peter Braun gibt es in der Treuener Buchhandlung Moritz.