Schule hat bei Wettbewerb den ersten Platz im Visier

Am Mittwoch fährt eine Gruppe der Seminarschule Auerbach zur Auswertung nach Dresden. Die Erwartungen sind groß.

Von Lutz Hergert

erschienen am 04.03.2017



Auerbach. Mit guten Chancen, beim Wettbewerb "Starke Schule" einen der ersten Plätze zu belegen, fährt am Mittwoch eine 20-köpfige Delegation der Seminaroberschule Auerbach nach Dresden. Zur Preisverleihung durch die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth im Hygienemuseum wurden fünf Schulen eingeladen. "Ausgezeichnet werden Schulen, die ihre Schüler sehr gut aufs Arbeitsleben vorbereiten", sagt Beratungslehrerin Andrea Fröba von der Seminarschule.

Sogar auf den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz hofft der CDU-Landtagsabgeordnete Sören Voigt: "Wir spielen auf Sieg, nicht auf Platz. Aber jede andere Platzierung ist auch ein Erfolg." Seine hohe Erwartungshaltung begründet er mit den "hervorragenden Konzepten", die an der Schule mithilfe verschiedener Partner umgesetzt werden.

Dass die Oberschule eingeladen wurde, ist kein Zufall. Machen sich doch dort die Lehrer schon immer um die Berufsorientierung verdient. Die Bildungsstätte wurde als eine der erste in Sachsen mit dem "Qualitätssiegel für Berufsorientierung" ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie den Sächsischen Schulewirtschaft-Oskar. Derzeit unterrichten 52 Lehrer 529 Schüler. Besondere Veranstaltungen sind beispielsweise die schuleigene Berufsorientierungsmesse, ein Bewerbertag für die zehnten Klassen und die enge Kooperation mit Institutionen und Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis beispielsweise bei Praktika. Diese Aktionen kommen den Schülern zugute, weil sie im Berufswahlpass dokumentiert werden.

"Am Mittwoch stellen vier Schüler verschiedener Klassen die Schule in einem Interview vor", sagt die Beratungslehrerin. Und danach hilft nur noch Daumendrücken. Der Sachsensieger des Wettbewerbes qualifiziert sich automatisch für die Endrunde um den Bundessieg. Neben einem Preisgeld werden die nach Dresden eingeladenen Schulen vier Jahre ins länderübergreifenden Netzwerk "Starke Schule" aufgenommen. Dort erhalten Lehrkräfte Zugang zu Fortbildungen. "Das Netzwerk hat sich zu einem Forum entwickelt, in dem sich engagierten Lehrkräfte austauschen, weiter qualifizieren und über Bundeslandgrenzen hinweg zusammen arbeiten", sagt Andrea Fröba.

Die Wilhelm-Adolph-von-Trützschler Oberschule Falkenstein hat als bisher einzige vogtländische Bildungsstätte 2015 bei "Starke Schule" in Sachsen einen Podestplatz belegt. Für Rang zwei gab es 3500 Euro. Das Geld wurden laut Schulleiter Hans-Ulrich Tiepmar für Anschaffungen und Projektwochen ausgegeben. Finanziert wird damit auch in diesem Jahr der Ausflug auf die Wartburg anlässlich 500 Jahre Reformation.