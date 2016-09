Schule weicht Feuerwehrdepot: LÃ¶sung fÃ¼r Turm und Uhr gesucht

Schule weicht Feuerwehrdepot: Lösung für Turm und Uhr gesucht

Nicht nur Horst Wittig ist dem Schulhaus verbunden, von dem die Rebesgrüner Abschied nehmen müssen. Ein Tag der offenen Tür soll den Schritt erleichtern.

Von Sybille Güntzel-Lingner

erschienen am 09.09.2016



Rebesgrün. Den Turm auf der neuen Schule in Rebesgrün, samt Glocke und Uhrwerk, kennt Horst Wittig wie seine Westentasche: Jeden Freitag steigt der 74-Jährige auf den Dachboden der Schule und zieht das Uhrwerk auf. Mit einer Zuverlässigkeit, die viele Rebesgrüner in ihrer Überzeugung bestärkt, dass die Schuluhr die einzige im Ort ist, die genau geht, auf die man sich verlassen kann.

Nun wird die Neue Schule abgerissen. An ihrer Stelle ist das neue Feuerwehrdepot geplant. Damit verschwindet ein Stück Schulgeschichte von Rebesgrün. Nicht verloren gehen soll jedoch der Turm. Er wird vor dem Abbruch geborgen zur Erinnerung im Dorf aufgestellt. Ob Uhrwerk und Glocke den Rebesgrüner auch weiterhin die Zeit anzeigen werden, ist noch ungewiss.

Wenn nicht, Horst Wittig würde es bedauern. Seitdem er zur Wende Hausmeisterdienste für Schulen, Rathaus, Kindergarten, Turnhalle und Sportplatz übernommen hatte, betreut er Uhrwerk und Glocke. Im Gegensatz zum Schulhaus, das durch den langen Leerstand baufällig geworden ist, ist der Turm gut erhalten. Er wurde vor Jahren neu eingedeckt. Schäden konnten auch deshalb verhindert werden, weil sich Wittig als Ruheständler um die Schule kümmerte. Er sah regelmäßig nach dem Rechten, achtete auf Frostschutz, Wasser, offene Fenster und nicht ausgeschaltete Lampen. Nach Wassereinbruch am Dach stellte er Wannen auf.

Zuletzt nutzen Musikgruppen wie Ten Sing die Schule als Probenraum. Doch ein tragfähiges Nutzungskonzept für die nach der Wende leergezogene Schule wurde nicht gefunden, auch nicht nach Rebesgrüns Eingemeindung nach Auerbach. "Die Neue Schule wurde 1910 als letzte von drei Schulen im Ort gebaut. Nun wird sie als erste abgerissen", sagt Wittig wehmütig.

Erhalten geblieben ist das Gebäude der ersten Schule. Es steht unterhalb der alten Schule. Die sogenannte alte Schule wurde errichtet, als die Kinderzahlen zunahmen - und sie wurde mit der Neuen Schule bis zur Wende betrieben. Heute wird sie privat genutzt.

Horst Wittig und auch sein Sohn Thomas haben beide Schulen besucht. "Beide Gebäude haben das Ortsbild von Rebesgrün geprägt", sagen Vater und Sohn. Doch beide sind überzeugt, dass auch das neue Feuerwehrgerätehaus prägend sein wird und dass Rebesgrün damit ein Ortszentrum erhält. Dort sollten auch der Schulturm mit Uhrwerk und Glocke ihren Platz erhalten, hofft Horst Wittig.

Die Neue Schule kann am Sonntag noch einmal besichtigt werden. Ortschaftsrat, Heimatverein und Feuerwehr Rebesgrün laden von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Ein Imbiss wird vorbereitet.