Sechs Verletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

erschienen am 30.05.2017



Treuen. Sechs Bewohner sind am Montagabend bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim am Kastanienweg in Treuen verletzt worden. Laut Polizei kam es vermutlich durch einen technischen Defekt im Bereich eines Herdes in der dritten Etage zu dem Brand. Sechs Bewohner im Alter zwischen 31 und 91 Jahren wurden per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere 48 Bewohner wurden evakuiert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten alle bis auf zwei Zimmer gegen 22:15 Uhr wieder bezogen werden.

Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)