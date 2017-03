Senior mit 120 Abzock-Verträgen und ein BMW in der Türkei

Auerbachs Verbraucherschützerinnen geht die Arbeit nicht aus: Betrüger locken einerseits mit Supergewinnen, drohen andererseits mit riesigen Geldstrafen - und ziehen so immer wieder Vogtländer über den Tisch.

Von Bernd Appel

erschienen am 13.03.2017



Auerbach. Weil er angeblich die Kosten eines Gewinnspiels nicht beglichen hatte, sollte ein Vogtländer 5000 Euro Strafe zahlen - so ein Anrufer von "der Staatsanwaltschaft Stuttgart". Immerhin habe der Mann dann sogar angeblich "Milde walten" lassen, schildert Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach den aktuellen Fall: "Wenn der Vogtländer sofort bezahlen würde, könnte er das Bußgeld auf 1500 Euro drücken." Der Betroffene war nicht dumm und notierte sich die Telefon-Nummer auf dem Display. Als er die dann anrief, meldete sich tatsächlich - die Staatsanwaltschaft Stuttgart. "Dort kam der Anruf natürlich nicht her", so Heike Teubner. "Aber es gibt eine, selbstverständlich verbotene, Technik, mit der man die Übermittlung der Telefon-Nummer manipulieren kann."

In diesem Fall gingen die Gauner leer aus, doch immer wieder werden Verbraucher mit ähnlichen Maschen gnadenlos abgezockt. Dazu zählen Inkasso-Schreiben, von denen nur etwa fünfzehn Prozent begründet seien, wie Heikes Mitstreiterin Arleen Becker erläutert. "An der Iban-Nummer der beigefügten Überweisungsträger erkennt man, dass das Geld zum Beispiel nach Rumänen, Bulgarien oder in die Niederlande überwiesen werden soll - dann kann man davon ausgehen, das da etwas nicht in Ordnung ist." Allerdings gebe auch durchaus berechtigte Inkasso-Schreiben, selbst im Zusammenhang mit "Quelle" oder "Neckermann". Die Betroffenen gingen oft davon aus, dass da nichts mehr kommen könne, weil es beide Unternehmen längst nicht mehr gibt: "Doch vollstreckbare Titel sind 30 Jahre gültig", so Arleen Becker.

Beliebt sind bei Abzockern nach wie vor gigantische Gewinnversprechen - etwa "der BMW für 72.994 Euro, der in der Türkei steht", wie Becker berichtet. Dort kann man ihn abholen, oder sich auch gerne stattdessen das Geld auszahlen lassen. Vorher ist allerdings eine kleine "Vorschuss-Zinsprämie" von 3000 bis 4000 Euro zu berappen: "Dieses Phantasie-Wort hat mir besonders gut gefallen", so die Verbraucherschützerin.

Ärger bereiten weiterhin Mobilfunk-Verträge, die sofort starten, während der alte Vertrag mit dem Festnetz-Anbieter noch läuft. Viele würden diese Laufzeiten nicht genügend beachten und monatelang doppelt bezahlen. Überhaupt bleibt es überaus gefährlich, Verträge am Telefon abzuschließen. Dies beweisen die Verbraucherschützerinnen anhand des Falls eines Mittsiebzigers aus dem oberen Vogtland, der sage und schreibe 120 Verträge abgeschlossen hatte: Über Gewinnspiele, mit Münzanbietern, zu Nahrungsergänzungsmitteln, Zeitungsabos, Flirtlines und so weiter, und so fort. Nun entwirren die Verbraucherschützerinnen das Chaos nach und nach.