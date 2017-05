Sieben Menschen bei schwerem Unfall verletzt

erschienen am 15.05.2017



Auerbach/V. Bei einem Unfall sind am frühen Montagabend in Auerbach im Vogtland sieben Menschen verletzt worden, drei davon sehr schwer. Nach ersten Informationen wollte auf der Klingenthaler Straße ein VW-Fahrer einen Audi überholen. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Auto. Die drei Fahrzeuge stießen zusammen. Zur Bergung und Versorgung der Verletzten waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Krankenwagen sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Straße wurde voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. (nikm)