Sieg für die Seminarschule

erschienen am 09.03.2017



Groß war die Freude gestern bei der etwa 20-köpfigen Delegation der Seminar-Oberschule Auerbach in Dresden: Die Schule hat den mit 5000 Euro dotierten ersten Platz in Sachsen beim bundesweit größten Schulwettbewerb "Starke Schule" belegt. Entgegen nehmen durfte die Auszeichnung von der sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth (2.v.r.) im Hygienemuseum Dresden Schülersprecherin Emily Thoß, flankiert von Andrea Fröba (2.v.l.). "Das war sehr emotional", sagte die Lehrerin gegenüber "Freie Presse". Bewertet wurde, wie die Jugendlichen an den Schulen aufs Berufsleben vorbereitet werden. Bundesweit hatten sich 500 Bildungsstätten beworben. Die Seminar-Oberschule überzeugte die Jury laut Mitteilung des Kultusministeriums mit einem umfangreichen Konzept zur Berufsorientierung und einem positiven, wertschätzenden Schulklima. "Die Schulleitung und die Lehrkräfte setzen Anregungen ihrer Schüler um und bestärken sie in ihrer Einzigartigkeit", hieß es. Der Wettbewerb "Starke Schule" wird alle zwei Jahre organisiert. Vor zwei Jahren hatte die Oberschule aus Falkenstein den zweiten Platz belegt. (lh)