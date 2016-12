So sieht ein richtiges Moosweibel aus

Ob Falkenstein oder Reumtengrün: Überall haben sich am Wochenende Kinder über kleine Geschenke gefreut. Nur in Wernesgrün, da haben die Großen allein gefeiert.

Falkenstein/reumtengrün. Auf den Gedanken, während der Adventszeit in ein Kostüm aus Moos und Zweigen zu steigen, kam Sylvia Schlenker einst beim Betrachten eines Fotos in der "Freien Presse". Der zum Plauener Moosmann-Treffen als Schönsten seiner Art gekürte Teilnehmer sagte ihr nicht zu. "Ich bin erschrocken, weil der Mann kein Moos anhatte", erzählt sie. "Also wollte ich den Plauenern zeigen, wie ein Moosweibel aussieht." Seit 13 Jahren macht Sylvia Schlenker den "Job" inzwischen. Und auch am Wochenende war sie wie gewohnt auf dem Bornkinnelmarkt anzutreffen. "Die Falkensteiner freuen sich immer, wenn sie uns treffen", sagt das Moosweibel. Eines macht der 54-Jährigen jedoch Sorgen: "Es wird immer schwieriger, Kinder für den Wichteljob zu begeistern." Vor vier Jahren scharte Schlenker erstmals Wichtel um sich. Am Samstag waren es zwei, die sie im Schlepptau hatte. Für den Sonntag prognostizierte Sylvia Schlenker keine bessere Zahl. "Die Grundschüler haben oft andere Verpflichtungen", bedauert sie. Dabei sei ihr die Vermittlung von Brauchtum und vogtländischen Sagen wichtig.

Sehen lässt sich Sylvia Schlenker in ihrer Freizeit-Funktion als Sagengestalt deshalb auch in Schulen, Seniorenresidenzen und auf Anfrage bei anderen passenden Gelegenheiten. Ihren erster Auftritt wird die Falkensteinerin wohl nie vergessen. "In Plauen ist ein kleiner Junge neben seinem Vati hergelaufen und hat gemeint, die ist doch gar nicht echt", erzählt sie. Nach ihrer Aufforderung, das Grün doch mal anzufassen, änderte der Steppke seine Meinung.

Märchenhaft ging es am Samstag auch im Reumtengrüner Wald zu. Zum 25. Mal hatte dort die Ortsfeuerwehr eine Waldweihnacht organisiert. 75 Jungen und Mädchen waren mit Eltern und Großeltern auf den Grünen Platz am Fronauer Weg gekommen, um sich vom Weihnachtsmann beschenken zu lassen. Dieses Konzept, an dem sich im letzten Vierteljahrhundert nichts geändert hat, ist so simpel wie überzeugend. Die Besucher kommen nicht nur aus dem Dorf, sondern aus den umliegenden Orten, von Netzschkau bis Falkenstein. "Das hat sich herumgesprochen", sagt Ortswehrleiter Karsten Neubert, der den Event im Wald mit rund 30 Helfern vorbereitet hat. Die Idee, mit Kindern Weihnachten im Wald zu feiern, entsprang 1991 einer Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr, damals unter Leitung von Johannes Rink. Er war am Samstag nicht mit dabei, dafür aber Sohn René, der sich noch gut an die erste Feier erinnern kann: "Alles war wie heute, nur mit weniger Kindern - ungefähr 35". Später habe der Feuerwehrverein die Grundschüler und Kindergartenkinder eingeladen. Einmal seien es über 100 Kinder gewesen. (dien/sia)