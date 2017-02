Spuren der Suche nach Uranerz sind bis heute sichtbar

Bei einer Lesestunde im Domizil des Heimatvereins Reumtengrün hat Ralf Harlaß die Bergbaugeschichte rund um Auerbach beleuchtet.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 18.02.2017



Reumtengrün. Zahllose Schriftstücke und Karten zog Ralf Harlaß für seinen Vortrag über den Altbergbau in und um Auerbach heran. Sie belegen die Existenz und Geschichte mehrerer Stollen und Felsenkeller in der Stadt. Anders sieht es auf Reumtengrüner Flur aus. Lediglich die SDAG Wismut suchte nach strahlenden Bodenschätzen. Dabei interessierten sich Gäste der Lesestunde auf dem Kanapee im Reumtengrüner Vereinshaus vorgestern insbesondere für Bergbauaktivitäten vor der eigenen Haustür.

Im Bergarchiv Freiberg konnte Ralf Harlaß vom Verein der Freunde der Mineralogie und Geologie Auerbach keinen einzigen Reumten-grün-Eintrag ausfindig machen. "Auch auf Verleihkarten ist nichts eingetragen", sagte der promovierte Bauingenieur - und hält es trotzdem für nicht völlig abwegig, dass es Abbau von Eisen oder Zinn gegeben haben könnte. "Vielleicht wurde nie etwas publik gemacht. Geologisch ist es nicht ausgeschlossen. Man kann also sagen, es ist hier kein aktenkundiger Bergbau betrieben worden."

Ausgesprochen gut dokumentiert ist die Uranerz-Suche während der Wismut-Zeit von 1951 bis 1957. In unmittelbarer Reumtengrüner Nachbarschaft befanden sich drei Schürfe: zwei auf Rebesgrüner und einer auf Dorfstädter Flur neben dem heutigen Freibad. Teilweise sind noch Relikte zu sehen, etwa Fundamente von Fördertürmen, Schachtrohre und nicht verfüllte Grubengebäude. Der tiefste der drei Schächte reicht 143 Meter in den Boden. In der Reumtengrüner Ortschronik ist sogar von 152 Metern die Rede.

"Als Schurf bezeichnet man einen Schacht, bei dem kein Abbau betrieben wird", erklärte Ralf Harlaß. Schürfe würden lediglich zu Erkundungszwecken angelegt. Und dabei sollte es auch bleiben: Allenfalls kleinste Mengen Uranerz befanden sich im Gestein. Der Gehalt habe 0,2 bis 0,3 Prozent betragen, in Ausnahmefällen bis 0,7 Prozent, sagte Harlaß. "Die Mengen waren so gering, dass sich ein Abbau nicht gelohnt hätte. Selbst in den 50er Jahren nicht, als von der Wismut jedes Gramm gebraucht wurde."

Auch die Frage aus dem Publikum nach Verbindungen zwischen den Schächten verneinte Harlaß. Bei der Wismut sei das nicht der Fall gewesen, antwortete der 55-jährige Reumtengrüner. Anwesende Ortschronisten konnten eigenen Angaben zufolge ebenfalls keine Anhaltspunkte in Überlieferungen finden. Wie der Abbau wären auch Verbindungen sehr aufwändig gewesen, vermutete Harlaß. Schürfe entstanden, weil an der Oberfläche jener Stellen eine erhöhte Radon-Konzentration gemessen wurde. "Dort wurde dann nach Uran gesucht."