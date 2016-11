Stadt sucht Investor für große Baulücke

erschienen am 08.11.2016



Ein Loch klafft jetzt dort, wo in Auerbach vor kurzem noch das Schützenhaus stand: Laut Stadsprecher Hagen Hartwig geht es aktuell noch darum, die neue Frei-Fläche so zu ebnen, dass sie sich harmonisch ins Umfeld eingliedert. Im August hatte die Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH mit dem Abbruch begonnen. Nun ist das markante Gebäude, für das vor 131 Jahren der Grundstein gelegt wurde, verschwunden. Es ist Platz für Neues geschaffen worden: "Zu Beginn des neuen Jahres wollen wir die Fläche ausschreiben", so Hartwig. Die Stadt sucht also einen Investor, der die 3500 Quadratmeter große Fläche entwickelt. Was künftig dort entstehen soll, sei offen. Der Abriss, der mit 300.000 Euro veranschlagt war, wird zu 90 Prozent über ein Programm zur Brachenrevitalisierung gefördert. "Auflagen für die Nachnutzung gibt es dennoch keine", erklärt Hagen Hartwig. Außerdem zeichne sich ab, dass die tatsächlichen Kosten unter der Schätzung liegen. (suki)