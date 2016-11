Stallpflicht: Stress für Vögel und Züchter

Seit einer Woche dürfen die Geflügelhalter der Region ihre Tiere nicht mehr ins Freie lassen, wegen der Vogelgrippe (Geflügelpest). Noch müssen sich Verbraucher keine Sorgen um ihren Weihnachtsbraten machen.

Von Bernd Appel

erschienen am 24.11.2016



Rodewisch. Die Vogelgrippe hat zumindest bei den Kunden im Rützengrüner Bauernhof Gruschwitz kaum für Verunsicherung gesorgt: Nur eine Familie habe angegeben, deshalb auf den Entenbraten verzichten zu wollen, sagt Tina Schürer (33). Gemeinsam mit Ehemann Christian (33) hat sie 2007 den Geflügel-Sektor im elterlichen Hof übernommen, momentan halten die beiden 260 Gänse, 180 Enten, 50 Puten sowie 600 Legehennen - die Masthähnchen wurden bereits geschlachtet.

Der größte Teil des Schlacht-Geflügels ist für Weihnachten längst vorbestellt. Noch ist der Braten nicht in Gefahr, noch gibt es keinen echten wirtschaftlichen Schaden. Die Schürers hoffen inständig, dass dies so bleibt - sprich, es keinen Vogelgrippe-Fall in der Gegend gibt, der zur Keulung des ganzen Bestandes führen könnte. Sie zählen die Tage bis zum Fest und freuen sich über jede Gans, Ente oder Pute, die schon vorfristig geschlachtet und in der Tiefkühltruhe geparkt wird. Denn schlachtreif seien die Tiere schon. "Dadurch wird ja auch mehr Platz in den Ställen", meint Tina Schürer.

Für das Ehepaar bringt die Stallpflicht zunächst jede Menge Mehrarbeit: "Wir brauchen mehr Einstreu, mehr Futter, mehr Wasser", sagt Tina Schürer. Seit 14. November darf sämtliches Geflügel wegen der Vogelgrippe nicht mehr ins Freie, es gilt die Stallpflicht. Hart sei dies vor allem für die Gänse, schildert die Züchterin: "Sonst kommen sie nur nachts in den Stall, können den ganzen Tag über Gras fressen - das machen Gänse halt besonders gern." Damit ist es nun erst einmal vorbei. Um Platz zu schaffen, haben die Schürers einen weiteren Gänsestall aufgestellt. Puten, Enten und Hühner haben begrenzten Auslauf und Licht in ihren Wintergärten.

Stress haben die Tiere vor allem, wenn Menschen in den Stall müssen - die im Mai/Juni geschlüpften Vögel sind vergleichsweise scheu. Sobald die Züchter auftauchen, kommen sie erst einmal erwartungsvoll ans Tor, weil sie auf Freigang hoffen. Doch dann weichen sie zurück. Angriffslustige, zischende Gänse seien dagegen ältere Tiere, die es hier nicht gibt, erklärt Christian Schürer. Denn alt werden die Gänse in Rützengrün nicht: Für einige war schon vor dem Martinsfest Schluss, der Rest wird vor dem Weihnachtsfest geschlachtet und geht am 21./22. Dezember über den Ladentisch.

Das Rupfen ist übrigens nach wie vor zum Großteil Handarbeit - trotz Rupfmaschine. Auch Wachs kommt zum Einsatz: Mit ihm werden feine Kiele und Härchen entfernt. Das Ehepaar beschäftigt eine Angestellte, in der Hochzeit hilft ohnehin die ganze Familie mit. "Wenn dieses Weihnachtsfest ohne Zwischenfälle vorbei geht, dann fällt uns ein Stein vorm Herzen", so Tina Schürer. Auf den Geflügel-Preis umlegen wird sie die Mehrarbeit übrigens nicht: "Unser Preis bleibt stabil."