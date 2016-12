Supermarkt mit Fabrik-Fassade: Kadelke will 2018 eröffnen

Der Oberlauterbacher Kaufmann freut sich über den Kompromiss im Streit um das Falgard-Geschäftshaus in Falkenstein. Er will dort einen "Markt der Generationen" betreiben.

Von Bernd Appel

erschienen am 06.12.2016



Falkenstein. Wie genau die Fassade des früheren Falgard-Geschäftshauses mit einem künftigen Markt dahinter kombiniert werden kann, das weiß Ronny Kadelke (35) auch noch nicht. "Es gab bereits einen Plan für die Erhaltung von drei Fassaden-Stockwerken, der sah sehr gut aus", sagt der Kaufmann. "Jetzt soll ein Stockwerk mehr erhalten werden, da ist der Planer gefragt." Das Vorhaben sei ambitioniert, aber zu schaffen, meint Kadelke: "Es gibt ähnliche Projekte, etwa in Hainichen." Bauherr wird die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen sein: "Sie errichten die Hülle, ich mache den Rest." Der Kaufmann aus Oberlauterbach hält Anteile der Edeka-Genossenschaft und betreibt Märkte in Auerbach-Mühlgrün, Falkenstein, Bergen und seit neuestem in Kirchberg.

Vor einigen Tagen hatten der CDU-Landtagsabgeordnete Sören Voigt und die Stadt Falkenstein über den gefundenen Kompromiss in Sachen Falgard-Geschäftshaus Bahnhofstraße informiert. Danach wird die Sandstein-Fassade zum Großteil erhalten, das eigentlich denkmalgeschützte Gebäude dahinter kann abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Kadelke zeigt sich glücklich über diese Entscheidung und spricht von einer "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten, inklusive des Denkmalschutzes. "Einen modernen Markt der Generationen in dieses alte Gebäude zu integrieren - das war unmöglich", so Kadelke. Er bemüht sich seit langem um den Bau eines neuen Marktes in Falkensteins Zentrum, um das bisher genutzte Objekt in der Paul-Popp-Straße zu ersetzen. "Ein Bau auf der grünen Wiese wäre natürlich viel billiger, aber wir wollen ja die Innenstadt stärken", betont der Kaufmann, der auch Chef der CDU-Fraktion im Falkensteiner Stadtrat ist. "Wir investieren mehr, als wir müssten, um dieses Ziel zu erreichen." Im Rat seien über Parteigrenzen hinweg schon viele gute Projekte zugunsten der Stadt durchgeboxt worden.

Im bisherigen Falkensteiner Edeka-Markt gibt es laut Kadelke 25 Arbeitsplätze, die Zahl werde sich im neuen Objekt auf jeden Fall erhöhen: "Das hat eine komplett neue Struktur, unter anderem kommt ein Café mit Mittagstisch dort hinein." Eine Eröffnung 2018 "wäre ein Ziel", meint der Kaufmann. "Aber vielleicht wird es auch erst 2019." Auf jeden Fall will Ronny Kadelke so schnell wie möglich aus dem in die Jahre gekommenen Markt in der Paul-Popp-Straße ausziehen: Unter anderem sind dort allein die Energiekosten doppelt so hoch wie in seinem Mühlgrüner Objekt.