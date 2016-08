Tausende GÃ¤ste fÃ¼llen Brauerei-Gutshof

Tausende Gäste füllen Brauerei-Gutshof

Auf den Tag der Vogtländer am Samstag folgte gestern in Wernesgrün das Brauereifest. Insgesamt 12.000 Besucher wurden am Festwochenende gezählt. Ein Höhepunkt war das Konzert mit Heinz Rudolf Kunze.

Von Sylvia Dienel

erschienen am 29.08.2016



Wernesgrün. Das große Fest am Wochenende hat auf besondere Art die Geschichte der Region des Vogtlandes mit der 580-jährigen Tradition der Wernesgrüner Brauerei verbunden. "Für uns als Brauerei ist es eine besondere Wertschätzung, fester Bestandteil der Vogtland-Gemeinde zu sein und damit auch den Tag der Vogtländer mit ausrichten zu dürfen", zog Geschäftsführer Andreas Reimer gestern ein erstes Fazit.

Unter den Tausenden Besuchern werden zehn Frauen und Männer das Doppelfest wohl nie vergessen. Sie hatten bei der Aktion Meet & Greet der Wernesgrüner Brauerei das große Los gezogen und trafen Gaststar Heinz Rudolf Kunze am Samstagabend vor Konzertbeginn. Zwei von "Freie Presse" verloste Tickets ergatterten Christine Werner und Danny Schott. Die Ellefelderin machte sich mit dem Gewinn ein nachträgliches Geeschenk zum 55. Geburtstag. "Einen Tag später habe ich gedacht, eigentlich kannst du mal anrufen. Du gewinnst sowieso nicht", erzählte sie. Sie sollte sich täuschen: Der nicht erwartete, aber erhoffte Rückruf fand statt.

Und die Gewinnerin konnte ihr Glück kaum fassen. Sie ist eigenen Worten zufolge bereits so lange Kunze-Fan, dass sie sich nicht mehr erinnern kann, wann die Begeisterung begann. "Ich habe schon immer deutsche Musik gemocht", berichtete sie und erlebte den extra zum 580-jährigen Jubiläum der Braurechte-Verleihung in Wernesgrün angereisten Künstler am Samstag erstmals live.

"Mich beeindrucken seine Bodenständigkeit und Umgänglichkeit", so Christine Werner. Danny Schott äußerte sich ähnlich. "Er ist ein natürlicher und recht lockerer Typ", fand der Reichenbacher nach dem Treffen. Für ihn war es der dritte Konzertbesuch. Danny Schott mag Kunzes Musik, "weil sie gitarren- und schlagzeuglastig ist", sagte er. "Und die Texte sind nicht so schnulzig."

Heinz Rudolf Kunze & Verstärkung verbanden am späten Abend beide Feste - und mehrere Tausend Fans im rappelvollen Gutshof. Zum neunten Mal gastierte der Rocksänger und Liedermacher in Wernesgrün und wurde bei Hits aus drei Jahrzehnten knappe zwei Stunden wie ein Freund gefeiert. Gleichzeitig erlebte das Konzert eine Premiere: Nie zuvor spielte Kunze dort unter freiem Himmel.

Nach dem Tag der Vogtländer am Samstag nahm das Brauereigutsfest gestern schon am Vormittag mit Frühschoppen, Musik, Bauernmarkt und Sportspielen volle Fahrt auf. Viel Zuspruch fanden wie üblich auch Brauereibesichtigungen während der Produktion.