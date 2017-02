Tierpark: Neue Bewohner locken Gäste an

Von A wie Alpaka bis Z wie Zwergziege - alle rund 250 Bewohner im Tierpark Klingenthal sind gut über den Winter gekommen. 18.000 Besucher kamen, trotzdem gibt es Sorgen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 28.02.2017



Klingenthal. Die Nutrias dürfen bleiben bis zu ihrem natürlichen Tod. Aber dann ist Schluss: keine eigene Nachzucht ab sofort, keine Neuanschaffung und auch kein Handel mehr - in Zukunft wird der Tierpark Klingenthal ohne Nutrias sein.

Grund dafür ist eine EU-Verordnung, mit der verhindert werden soll, dass sich nicht einheimische Tiere weiter ausbreiten und heimische bedrohen. Im Sommer hat die EU eine Liste mit sogenannten invasiven gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten verabschiedet. Als Tierparkleiter Tino Richter von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes darüber informiert wurde, verschlug es ihm fast die Sprache: "Es betrifft nicht nur uns, sondern alle Tierparks und Zoos. Wenn wenigstens für sie eine Ausnahmegenehmigung gelten würde. Fakt ist doch, dass wir zwei bis drei Mal im Jahr Kontrollen haben, wie die Tiere untergebracht sind und ob die Gefahr besteht, dass sie in die freie Wildbahn gelangen. Das ist hier nicht der Fall."

Die Verordnung betrifft bestimmte Tierarten, zu denen der Nordamerikanische Ochsenfrosch, Nordamerikanische Schmuckschildkröte, Kleiner Mungo, Pallas-Schönhörnchen, Nutria, Nasenbär, Waschbär, Grauhörnchen, Fuchshörnchen und Sibirisches Streifenhörnchen gehören. Von Belang für den Tierpark Klingenthal ist "nur" der Nutria. Zwar gibt es auch Streifenhörnchen, allerdings das Chinesische, die nicht auf der Liste stehen.

Davon abgesehen, gibt es für die Mitarbeiter des Klingenthaler Tierparks keinen Grund betrübt zu sein. Tino Richter: "Im vergangenen Jahr hatten wir 18.000 Besucher, im Vergleich zu 2014 waren es 2000 mehr. Wie wir aus einer Umfrage erfahren haben, wird an unserer Einrichtung geschätzt, dass sie überschaubar und familienfreundlich ist und dass wir mit 250 Tieren und über 40 Arten einen attraktiven Bestand haben." Zu den neuen Tieren, die in jüngster Zeit hinzugekommen sind, zählt neben Igeltanrek, Costa Rica-Pracht-Erdkröte, Azara-Aguti, Chinesische Rotbauchunke, Mesopotamisches Damwild auch der Stirnlappenbasilisk - auch Jesus-Echse genannt, weil sie über das Wasser flitzen kann. Gut entwickelt haben sich auch die Tierpatenschaften, mittlerweile gibt es zwei Dutzend. Zu einem Renner könnte auch eine Aktion werden, die zum Valentinstag erstmals initiiert wurde: Liebespaare befestigen ein Herzschloss an einem Zaun.

Dass sich der Tierpark großer Sympathie erfreut, bewies vor wenigen Tagen die Markneukirchenerin Heidrun Weller. Als Mitglied des Schutz- und Gebrauchshunde Sportverbandes Sachsen beteiligte sie sich an dessen Kalender-Aktion 2017. Ein Foto von ihrem Zwergschnauzer Askan wurde für die Veröffentlichung ausgewählt und als Gewinnerin konnte Heidrun Weller bestimmen, wem 300 Euro aus dem Verkauf des Kalenders zur Verfügung gestellt werden. Sie entschied sich für den Tierpark Klingenthal.